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Agenda

Domingo (1) de festivais gastronômicos e música no ES; veja agenda

Entre os destaques estão o Circuito Capixaba de Cerveja e a Festa do Socol; confira a programação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 08:00

Lazer 

Diversão na Praça

Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, no Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha na Pracinha do Praia, piso L1. Entrada franca.

Tarde Encantada

Com apresentação A Vida é uma Dança. Com duas sessões às 15h e 16h, no Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha na Pracinha do Praia, piso L3. Inscrições pelo site shoppingpraiadacosta.com.br. Entrada franca.

Especial

Festa do Socol

Com gastronomia, missa e programação musical. A partir das 10h, Santa Missa; Às 11h30, Apresentação da Cantarola Italiana; Às 13h, show com Leandro Souza; Às 16h, Premiação do Torneio de Mora; Às 16h30, Medida da Linguiça Gigante e às 18h, Show com Henrique Daré, na Comunidade Alto Bananeiras em Venda Nova do Imigrante. Entrada franca.

33ª Festa Pomerana de Santa Maria de Jetibá

Evento conta com Jogos Germânicos, desfiles, atividades culturais e diversos concursos. Às 13h, Roda de Contos e Causos em Pomerano. Em seguida, participação Família Fritz e Frida, Grupo de Danças Holland Dans, Gugu da Concertina e Tales e “Gêmeos do Fandango”. No Centro de Vivência da Terceira Idade de Alto Rio Possmoser.

Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal

Evento em cinco etapas contempla diversas cidades do estado, com muita cerveja artesanal e gastronomia, artesanato e produtos da agroindústria local e programação musical. Na Praça da Cultura, próximo à rodoviária, no Centro de Santa Teresa. Às 12h, show com Victor Humberto e às 14h, show com Darlin Doll.

Carnivoria

Festival com 10 estações de churrasco, cerveja artesanal, espaço kids e programação musical. Às 14h, show com Amanita Flying Machine, às 17h, show com Nano Viana Trio, e, às 20h, show com Meteoro. No estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.

Exposições

Procissão Fotográfica

Com 32 fotos feitas por alunos de Comunicação Social, do Centro Universitário Faesa, tiradas durante a Festa da Penha. No Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000. Itaparica, Vila Velha De segunda à quarta das 10h às 22h; quinta à sábado das 10h às 23h e aos domingos de 11h às 23h. Até 08 de maio.

Ato Falho

Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.

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