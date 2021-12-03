Agenda

Dia 4 de dezembro com forró e show de ''Os Barões da Pisadinha''

A banda fará parte de uma maratona de shows no Pokar Festival
Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 17:49

Barões da Pisadinha Crédito: Alisson Demetrio / Divulgação

PARA CURTIR

Maratona de Shows no Pokar Festival

Os Barões da Pisadinha, Dennis DJ, Tayrone e Matheus Fernandes e os capixabas Alemão do Forró, Luiz Lemos, Breno e Bernardo, Comichão, Léo Lima, Alan Venturim, Testinha, Marcus Rauta, Mika Lahhas, Jenifer, DJ Fabrício V e DJ Thiago Crei agitam o sábado, 4, a partir das 18h. As apresentações fazem parte do Pokar Festival no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Ingressos (meia): R$ 50 (Arquibancadas ''Gritaa'' e ''Bora Pro Rock''/1° lote): R$ 100 (Área VIP ''É Massa''/4° lote) e R$ 170 (Frontstage ''Pokar''/3° lote). Lounges (para 15 pessoas) pelo 99258-3846 (Ramon). Venda: no site Le Billet. Classificação: 16 anos.

Os Barões da Pisadinha

Após o Pokar Festival, a banda segue para o Parque de Exposição de Linhares, onde se apresenta neste sábado, 4, às 19h. Ingressos: (2° lote/meia): R$ 50 (pista), R$ 85 (área VIP), R$ 120 (front stage) e R$ 170 (open bar). Venda: no site Le Billet.

Axézin

Alexandre Peixe e Andre Lellis se apresentam amanhã, às 18h, no Na Vista, Enseada do Suá. Ingressos: R$ 50 (1° lote). Venda: no site Le Billet. Classificação: 18 anos. 

Reza

Guga Guizelini se apresenta amanhã, 23h, no Centro de Convenções de Vitória, em Santa Lúcia. Ingressos: R$ 60 (1° lote). Venda: no site Le Billet. Classificação: 18 anos. 

PARA DANÇAR

Balada com DJs internacionais

Stryker, Sajanka, Pondora, Paranormal Attack, Overdone, 4i20, V.Falabella, Phaxe, Aátma, Gottinari, Becker, Muskito, Redlion, Boomers, Arca, Edjie e Moozie são as atrações da ''Illusion 5 anos''.

