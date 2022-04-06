De baladas a desfiles no Sambão do Povo; veja a agenda de quinta (7)

Shows
Forró do Correria
Com Edinho Caraíva. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (até às 00h).
A quinta bom!
Com Laila Orlande. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Informações: (27) 99235-7121.
Tributo a Marília Mendonça
Com Bianca Vedova, Rayanne Meira, Mika Lahas e Michelle Freire. A partir das 20h30, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Música Ao Vivo
Com Forró Pé de Serra. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas: (27) 99663-2104.
TBT426
Com Deep Rocca. A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Quinta Country do Hangar
Com Kadu Vieira. A partir das 21h no Hangar Gastrobar. Av. Braúna, 1168, 2º piso, Colina de Laranjeiras, Serra.
Junto e Misturado
Com Samba Junior, Sambadm e Pagode e Cia. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até às 21h.
Carnaval de Vitória 2022
Desfiles do Grupo B
Com Unidos de Barreiros às 22h; Independente de Eucalipto às 23h; União Jovem de Itaciba às 00h; Mocidade Serrana às 01h e Tradição Serrana às 02h.
Para soltar a voz
Karaokê Jackson's
A partir das 19h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10.
Festa
Close de Quinta
Especial Long Set com Thainan. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20.
Ópera
Serafim e o lugar onde não se morre
A partir das 15h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. R. São Gonçalo, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos disponíveis no site sympla.com.br.
Especial
CINESESC GLÓRIA
Com o filme "Memórias Afro-Atlânticas". A partir das 18h20, no Centro Cultural Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada franca. Informações: 3232-4750.
Puxadinho Moxuara
Festival com cerveja artesanal, gastronomia e show com Bloco Simpatia. A partir das 21h, no Estacionamento Externo Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Universo L.O.L Surprise
O universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World chega ao Shopping Vitória, na Enseada do Suá, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas em uma experiência cheia de diversão para crianças de 1 a 12 anos. Na experiência, as crianças poderão simular um show e se sentirem parte da banda mais badalada da cidade. O karaokê será transmitido simultaneamente em uma grande tela. A atração terá também a Oficina de Colorir e um painel para fotos com uma Guitarra Gigante, além de brinquedos diversos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50 antecipado pela sympla.com.br e R$ 30,00 na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril.
Feira Sabores da Terra
Das 16h, às 22h, feira com venda de produtos artesanais, exposição de flores, gastronomia e apresentações culturais. A partir das 17h, apresentação do Godô Sambista. Entrada franca.
Exposições
Retratos da Terra
Mostra reúne fotografias de 15 jovens de Itaúnas, sobre a produção de alimentos no território. Na Sede do Parque Estadual de Itaúnas -. Rod. Prof. Bento Daher, 713, Conceição da Barra. Visitação: das 8h às 16h. Até 15 de abril. Entrada Franca.
Cidades (In)visíveis
Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.
Mãos que Tocam o Barro
A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), por meio da lei de auxílio cultural Aldir Blanc - Espaços Culturais, reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.
Impressionismo pelas ruas da Vila
Mostra de pintura acrílica e lápis sobre papel algodão, do artista plástico Rodolpho Valdetaro, traz uma reflexão de como Homero Massena retrataria a Vila Velha contemporânea. No Museu Atelier Homero Massena - Rua Antonio Ferreira de Queiroz, 281, Prainha, Vila Velha. Visitação: de terça a sábado, das 10h às 16h, com entrada gratuita. Até o dia 26 de abril.
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha.