Agenda

Confira a programação para curtir o melhor da sexta-feira (25) de carnaval no ES

Entre os destaques estão o Baile Voador, o Carna Spettus e o Carna Gordinho, que trazem nomes como Regional da Nair,  e Tarcísio do Acordeon; veja programação completa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 18:45

Carnaval

Festival Baile Voador

Com Regional da Nair, Baile Tropical de PatricktTor4, Xá da Índia, Bloco Simpatia, Batuqdellas & Ammor, Sambasoul, Alinne Garruth, Chemical Disco, DJ Bravim, Subúrbio, Casabeats e Fusion Dub. A partir das 19h, na área aberta do Álvares Cabral, Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 80 (meia/ pista), à venda no site superticket.com.br. Além de passaporte para os dois dias de evento, à venda a partir de R$ 110 (meia/ pista), disponíveis no site superticket.com.br.

Carna Spettus

Com Samba Jr. e Leandro Netto. A partir das 20h, no Spettus, R. João Germano de Melo, São Francisco, Serra. Ingressos: R$ 20, à venda no site superticket.com.br. Além de pacote especial para os três dias de evento por R$ 50 (inteira/ 2º lote), disponível no site superticket.com.br

Grito de Carnaval B27 Beach Club

Com a Escola de Samba Madureira do Turfe e Os Feras. A partir das 22h, no B27 Beach Club, R. Dr. Silva Melo, 2, Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 40 (inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br. Informações: (27) 99996-1612.

Carna Gordinho - Festa Abre Alas!

Com Tarcísio do Acordeon e Pagode & Cia. A partir das 20h, no Gordinho Sambão, Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 120 (pista/lote 4), à venda no site lebillet.com.br.

Happy hour de Carnaval no Shopping Jardins

Com Natalya Bravin. A partir das 19h, no Shopping Jardins, R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca.

Chama -Edição de Carnaval

Com Dj Beleite, Bloco Simpatia, Cariello, Glauco e Luuh. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira), à venda no site superticket.com.br

Carnaoca

Chorinho e samba com Vinícius Herkenhoff e convidados. A partir das 19h, no restaurante A Oca, R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas: (27) 98825 6714.

Carnalet's Vila Velha

Com Jenifer, Magno Pazetto, Laion e Freelance. A partir das 21h, no Let's Vila Velha, Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (com nome lista).

Carnaval Let's Guarapari

Com ML da Vila, Gabriel Pratti, Dj Brenin, Felipe Ribeiro e Dj Léo Moreira. A partir das 22h30, no Let's Guarapari, R. João de Barro, 315, Nova Guarapari, Guarapari.

VAI NA CREUZA

Long Set com Donat. A partir das 22h, na Bolt, Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.

Blecaute Folia

Long Set com Madson, além de concurso à fantasia com prêmio especial. A partir das 22h, na Fluente Culture Club, Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: 30.

Bololo de Carnaval

Com FRNNDS, Rodrigo Resende, Madeusa, Felicidade e Tuzzão. A partir das 22h, no Victória Pub, Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20.

Shows e Festas

Douglas Richa

A partir das 13h, no Barlavento Beach Bar & Lounge, Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.

Uma Noite em Porto

Com Flavia Mendonça e Frazão. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto,  R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada para pista franca até as 21h, após o valor da entrada é Pista R$30 e Camarote R$ 50.

Dj residente Alec Bacheti

A partir 17h, no Ílios Beach House, Av. Dante Micheline, 4170, quiosques 10 e 11, Orla de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99614-5471.

Especial

Verão Viva Praça do Papa - Sexta Pop

O Melhor do Pop. A partir das 17h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

alvares cabral Carnaval Centro de Vitória Guarapari guriri Serra Vila Velha Vitória (ES)
Recomendado para você

Editais e Avisos - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

