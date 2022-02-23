Confira a programação para curtir o melhor da sexta-feira (25) de carnaval no ES

Carnaval
Festival Baile Voador
Com Regional da Nair, Baile Tropical de PatricktTor4, Xá da Índia, Bloco Simpatia, Batuqdellas & Ammor, Sambasoul, Alinne Garruth, Chemical Disco, DJ Bravim, Subúrbio, Casabeats e Fusion Dub. A partir das 19h, na área aberta do Álvares Cabral, Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 80 (meia/ pista), à venda no site superticket.com.br. Além de passaporte para os dois dias de evento, à venda a partir de R$ 110 (meia/ pista), disponíveis no site superticket.com.br.
Carna Spettus
Com Samba Jr. e Leandro Netto. A partir das 20h, no Spettus, R. João Germano de Melo, São Francisco, Serra. Ingressos: R$ 20, à venda no site superticket.com.br. Além de pacote especial para os três dias de evento por R$ 50 (inteira/ 2º lote), disponível no site superticket.com.br
Grito de Carnaval B27 Beach Club
Com a Escola de Samba Madureira do Turfe e Os Feras. A partir das 22h, no B27 Beach Club, R. Dr. Silva Melo, 2, Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 40 (inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br. Informações: (27) 99996-1612.
Carna Gordinho - Festa Abre Alas!
Com Tarcísio do Acordeon e Pagode & Cia. A partir das 20h, no Gordinho Sambão, Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 120 (pista/lote 4), à venda no site lebillet.com.br.
Happy hour de Carnaval no Shopping Jardins
Com Natalya Bravin. A partir das 19h, no Shopping Jardins, R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca.
Chama -Edição de Carnaval
Com Dj Beleite, Bloco Simpatia, Cariello, Glauco e Luuh. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira), à venda no site superticket.com.br
Carnaoca
Chorinho e samba com Vinícius Herkenhoff e convidados. A partir das 19h, no restaurante A Oca, R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas: (27) 98825 6714.
Carnalet's Vila Velha
Com Jenifer, Magno Pazetto, Laion e Freelance. A partir das 21h, no Let's Vila Velha, Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (com nome lista).
Carnaval Let's Guarapari
Com ML da Vila, Gabriel Pratti, Dj Brenin, Felipe Ribeiro e Dj Léo Moreira. A partir das 22h30, no Let's Guarapari, R. João de Barro, 315, Nova Guarapari, Guarapari.
VAI NA CREUZA
Long Set com Donat. A partir das 22h, na Bolt, Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.
Blecaute Folia
Long Set com Madson, além de concurso à fantasia com prêmio especial. A partir das 22h, na Fluente Culture Club, Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: 30.
Bololo de Carnaval
Com FRNNDS, Rodrigo Resende, Madeusa, Felicidade e Tuzzão. A partir das 22h, no Victória Pub, Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20.
Shows e Festas
Douglas Richa
A partir das 13h, no Barlavento Beach Bar & Lounge, Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Uma Noite em Porto
Com Flavia Mendonça e Frazão. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto, R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada para pista franca até as 21h, após o valor da entrada é Pista R$30 e Camarote R$ 50.
Dj residente Alec Bacheti
A partir 17h, no Ílios Beach House, Av. Dante Micheline, 4170, quiosques 10 e 11, Orla de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99614-5471.
Especial
Verão Viva Praça do Papa - Sexta Pop
O Melhor do Pop. A partir das 17h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.