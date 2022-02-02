Bella Mattar se apresenta no festival "Viva Praça do Papa" nesta quarta-feira (2)

Música ao vivo em barzinho
Verão Viva Praça do Papa - O Nosso Som
Com Bella Mattar. A partir das 17h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Samba de Preta
A partir das 19h30, no Espaço Thelema. R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória.
Exposição “Black is Beautiful”
Dejair Paulo apresenta pinturas que retratam as inúmeras formas de existir da mulher negra. Terça a sexta, de 9h às 18h, e sábado, de 10h às 14h, no Museu Capixaba do Negro. Av. República, 121, Centro, Vitória.
Música Ao Vivo
Com Renata Portella. A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Josh Simom
Com participação do Dj Residente. A partir das 19h, no Canto da Praia. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.