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Agenda

Bella Mattar se apresenta no festival "Viva Praça do Papa" nesta quarta-feira (2)

Evento conta com programação musical, além de comidas e bebidas. Veja essa e outras opções de diversão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 17:19

Música ao vivo em barzinho

Verão Viva Praça do Papa - O Nosso Som

Com Bella Mattar. A partir das 17h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.

Samba de Preta

A partir das 19h30, no Espaço Thelema. R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória.

Exposição “Black is Beautiful”

Dejair Paulo apresenta pinturas que retratam as inúmeras formas de existir da mulher negra. Terça a sexta, de 9h às 18h, e sábado, de 10h às 14h, no Museu Capixaba do Negro. Av. República, 121, Centro, Vitória.

Música Ao Vivo

Com Renata Portella. A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.

Josh Simom

Com participação do Dj Residente. A partir das 19h, no Canto da Praia. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.

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