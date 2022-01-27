Arena de Verão tem leitura de histórias nesta quinta-feira (27)

Eventos
Arena de Verão de Vila Velha
Arena montada na Praia da Costa, reta da Avenida Champagnat. A partir das 18h, contação de história com a escritora Ione Duarte e seu livro “A Boniteza de ser Criança” (SEMED)
Exposição “Black is Beautiful”
Dejair Paulo apresenta pinturas que retratam as inúmeras formas de existir da mulher negra. Terça a sexta, de 9h às 18h, e sábado, de 10h às 14h, no Museu Capixaba do Negro. Av. República, 121, Centro, Vitória.
Verão Viva Praça do Papa - Escola de forró
Com Trio Lubião. A partir das 17h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Apresentação Comemorativa
Com Duarte. A partir das 19h30, no Espaço Thelema. R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Couvert: R$ 5.
Lançamento do livro "Expedição Capixaba"
Com fotografias de Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi e textos de Tarcísio Bahia. O livro apresenta o Espírito Santo em suas diversas vertentes: cidades, natureza, cultura, economia e esporte. A partir das 17h, na cafeteria Terrafé do Hortomercado. R. Licínio dos Santos Conte, 51, Enseada do Suá, Vitória. Valores: R$ 190 (à vista) ou R$ 210 (débito, crédito ou parcelado)
Karaokê Jackson's
A partir das 18h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10
Shows
Laura Murad
A partir das 20h, no Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Jess
A partir das 22h, no Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Quintas Intenções
Com Mc Neblina, Breno e Bernardo, Dj GG e Comichão. A partir das 22h, no Woods Vitória. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.