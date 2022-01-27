Arena de Verão tem leitura de histórias nesta quinta-feira (27)

Com fotografias de Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi e textos de Tarcísio Bahia. O livro apresenta o Espírito Santo em suas diversas vertentes: cidades, natureza, cultura, economia e esporte. A partir das 17h, na cafeteria Terrafé do Hortomercado. R. Licínio dos Santos Conte, 51, Enseada do Suá, Vitória. Valores: R$ 190 (à vista) ou R$ 210 (débito, crédito ou parcelado)