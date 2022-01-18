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Agenda

Arena de Verão oferece oficina de instrumentos do congo capixaba nesta terça-feira (18)

Tenda está montada na Praia da Costa (Vila Velha) e tem entrada franca. Veja essa e outras opções de diversão e lazer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 18:12

Eventos

Arena de Verão

Arena montada na Praia da Costa, reta da Avenida Champagnat. Às 16h, oficina de confecção de instrumentos de Congo Capixaba, com o Mestre Naio. Entrada franca.

Mulheres na Literatura

Grupo de estudos e leituras. Com Lara Cardozo, Josilene Nery e Ygor da Costa. A partir das 17h, no Espaço Thelema. R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória.

Shows

Verão Viva Praça do Papa - Terça do Reggae

Com Lion Jump. A partir das 17h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.

Som Mecânico

A partir das 17h, no Quintal do Mar. Alameda Atlântida, 315, Enseada Azul, Guarapari.

Terça Jazz

Quinteto Alexandre Borges convida Ademir Júnior. A partir das 19h30, no Canto da Praia. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi.

Josh Simon

A partir das 18h, no Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.

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