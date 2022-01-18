Arena de Verão oferece oficina de instrumentos do congo capixaba nesta terça-feira (18)

Eventos
Arena de Verão
Arena montada na Praia da Costa, reta da Avenida Champagnat. Às 16h, oficina de confecção de instrumentos de Congo Capixaba, com o Mestre Naio. Entrada franca.
Mulheres na Literatura
Grupo de estudos e leituras. Com Lara Cardozo, Josilene Nery e Ygor da Costa. A partir das 17h, no Espaço Thelema. R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória.
Shows
Verão Viva Praça do Papa - Terça do Reggae
Com Lion Jump. A partir das 17h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Som Mecânico
A partir das 17h, no Quintal do Mar. Alameda Atlântida, 315, Enseada Azul, Guarapari.
Terça Jazz
Quinteto Alexandre Borges convida Ademir Júnior. A partir das 19h30, no Canto da Praia. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi.
Josh Simon
A partir das 18h, no Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.