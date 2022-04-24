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Agenda

Amado Batista agita domingo (24) no ES; veja agenda

Além da apresentação do cantor sertanejo, "domingão" conta com baladas, festivais culinários, exposições e muito mais. Confira programação completa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 07:00

Especial

8º Festival Santa Teresa Gourmet

Com circuito gastronômico, praça de alimentação, aulas de culinária e shows. Programação musical: no Palco Mercearia, show com Sampaiada, às 12h; no Palco Sicoob, show com Gardênia Marques, às 12h, Gruppo Folkloristico do Circolo Trentino Di Santa Teresa, às 14h30h, e Capital Secreta, às 20h. A partir das 10h, na Praça da Cultura (perto da rodoviária) e em mais de 30 restaurantes de Santa Teresa. Entrada franca

Alegre Rodeio Festival 2022

Evento de gastronomia, queima do alho, prêmios, concursos e show com Bruna Viola. A partir das 20h, no Parque de Exposições de Alegre. Vila Reis, Alegre. Ingressos: R$ 180 (inteira) e R$ 150 (camarote), à venda no site lebillet.com.br

Festa da Penha 2022

Tradicional evento capixaba, com missas, romarias, congo e shows. Às 19h, show de Fafá de Belém, na Prainha, em Vila Velha. Entrada franca

Carnivoria

Festival com 10 estações de churrasco, cerveja artesanal, espaço kids e programação musical. Às 14h, show com Bad Guys Blues Band, às 17h, show com Quintal Selvagem, e, às 20h, show com Marcelo Ribeiro Trio. No estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca

Cultura em Toda Parte - Etapa Marechal Floriano

Serão 18 atividades culturais, divididas em 12 apresentações artísticas e seis formações, entre oficinas e palestras. A partir das 18h, apresentação com Dalisa Campos - Contação de Histórias, Cinco Nós, Wanderson Lopes, Capitão Morgan e Mostra de Videoclipes. Na Rua Dr. Arthur Gerhardt, Centro, Marechal Floriano. Entrada franca

Shows

Amado Batista

A partir das 20h, na Fazenda Imperial Pit Lampier. ES-376, Rota Imperial, Domingos Martins. Ingressos: R$ 30 (pista/ meia) e R$ 50 (área vip/ meia), à venda no site lebillet.com.br

Domingo no Hangar

Aquecimento com Diego Beats. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 99780-4882

Domingão do Giga

Com Gabriel Pagio. A partir das 12h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5

PH Dias

A partir das 12h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória

Beat Club Especial - Tributo aos Cinquentões

Com Marco Cypreste e Marcos Ribeiro. A partir das 16h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória

New Indies On The Block

A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15

Juntos & Juntos

Com Nesse Clima, Pagolife, Samba Crioulo e Dj Laion. A partir das 12h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15

Festas

FUZZ

DJs Tuzzão e Doodles, além de show das bandas Seattle 27 e Bernardo John. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20 (sem nome na lista)

Happy Monday

Especial Long Set com Temponi. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30

Exposições

Procissão Fotográfica

Com 32 fotos feitas por alunos de Comunicação Social do Centro Universitário Faesa tiradas durante a Festa da Penha. No Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. De segunda a quarta, das 10h às 22h; quinta a sábado, das 10h às 23h, e aos domingos, de 11h às 23h. Até 8 de maio

Mãos que Tocam o Barro

A mostra organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril

Impressionismo pelas ruas da Vila

Mostra de pintura acrílica e lápis sobre papel algodão, do artista plástico Rodolpho Valdetaro, traz uma reflexão de como Homero Massena retrataria a Vila Velha contemporânea. No Museu Atelier Homero Massena. Rua Antonio Ferreira de Queiroz, 281, Prainha, Vila Velha. Visitação: de terça a sábado, das 10h às 16h, com entrada gratuita. Até o dia 26 de abril

Lazer

Universo L.O.L Surprise

Universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World chega ao Shopping Vitória, na Enseada do Suá, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas, em uma experiência cheia de diversão para crianças de até 12 anos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50, antecipado pela sympla.com.br, e R$ 30,00, na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril

Geek Universe no Boulevard

Com campeonatos, cosplay, área de artista, vídeo games e computadores, além de prêmio especial para os 500 primeiros participantes. O evento será transmitido em diversas plataformas de streaming e tem entrada franca. A partir das 13h, no Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha

Tarde Encantada

Com Teatro Chapeuzinho Vermelho. Com duas sessões, às 15h e 16h, no Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Nº 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inscrições pelo site shoppingpraiadacosta.com.br. Entrada franca

Diversão na Praça

Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, na Pracinha do Praia. Piso L1 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca

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