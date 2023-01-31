Especialistas em arquitetura analisam a decoração da casa do BBB23

Área externa do BBB conta com uma piscina e diferentes ambientes com imagens coloridas Crédito: Globo/Paulo Belote

A casa mais vigiada do país abriu as portas para receber os 22 novos moradores que vão concorrer a um prêmio de mais de R$ 1,5 milhão. Com uma lista de participantes que mistura celebridades e pessoas anônimas, a 23ª edição do Big Brother Brasil (BBB) já tem dado o que falar nas redes. Mas quando o assunto é a decoração dos ambientes, o que será que os especialistas da área de arquitetura têm a dizer sobre as escolhas desse ano do Big Boss?

“Percebi nessa nova casa a presença de móveis curvos ou com cantos arredondados, como os utilizados na área externa, que estão muito em alta na decoração, Além de elementos naturais como as pedras utilizadas nos banheiros, as cadeiras de couro da cozinha, entre outros”, aponta a arquiteta Audrey Carolini.

Segundo a profissional, é difícil enxergar na casa do BBB uma única temática porque os ambientes são muito diversos. Entretanto, a madeira, tons terrosos, cordas, pedras, couro e a vegetação parecem ter ganhado bastante espaço na decoração esse ano. Ou seja, “é um pouco mais rústico/boho, mesmo com um uso forte de cores que não combinam muito com esse estilo”, descreve.

A casa do BBB possui dois quartos com temáticas de decoração diferentes. Na foto, o tema é fundo do mar Crédito: Globo/Paulo Belote

Essa confusão de elementos, inclusive, é uma das principais polêmicas quando o assunto é a decoração do Big Brother. Isso, porque, quem assiste ao programa já deve ter reparado que os quartos, principalmente, são carregados de muita informação visual.

A arquiteta Bruna Perim explica que isso é, de certa forma, proposital, já que com a psicoarquitetura é possível projetar ambientes que transmitam calmaria e aconchego. Só que a ideia do programa é justamente o oposto. Por isso, a poluição de elementos acontece, porque o objetivo é incentivar esse turbilhão de emoções nos participantes.

“O programa tem exatamente a intenção de aflorar os sentimentos dos moradores da casa e fazer com que as emoções sentidas sejam amplificadas com a ajuda da arquitetura e do design de interiores”, pontua.

Apesar disso, a arquiteta Thamires Mendes afirma que esse excesso de informação pode sim ser válido até mesmo para a decoração da sua casa.

Afinal, “aquelas fotos que vemos de projetos absurdamente minimalistas são na verdade uma mera produção que não reflete a realidade. É claro que, no caso do BBB, a intenção é causar confusão e incômodo mesmo. Mas é importante entendermos que é possível possuir muitos itens no mesmo espaço de forma harmoniosa e que reflitam a personalidade de quem mora ali”, explica.

O que dá para aplicar em casa?

01 As cores Thamires Mendes ainda conta que este ano, na casa do BBB, as tendências de cor foram muito exploradas. “Os tons de azul mais frios da sala, o tom de verde bem fechado na cozinha, combinado com tons terrosos e madeirados, os tons alaranjados de alguns móveis e paredes, são bons indicadores para inspirar na escolha de um móvel ou cor nova para alguma parede e dar aquela renovada no espaço.” 02 A iluminação Já para a arquiteta Audrey Carolini o que chamou a atenção foi a iluminação de LED em alguns pontos. “Sabemos que a iluminação da casa como um todo é bastante cenográfica e que não reflete em nada a iluminação usada em projetos residenciais. Mas sinto que, nesse ponto, houve uma preocupação em trazer um conforto e sofisticação por meio da iluminação indireta, uma tendência que vem sendo muito utilizada.” 03 Os adornos A arquiteta Bruna Perim indica que adornos, artesanatos, quadros podem ser aliados na finalização do seu ambiente. Além disso, também há no mobiliário o uso de formatos arredondados e orgânicos que têm tomado conta nas mostras de decoração.