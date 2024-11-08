Conheça as características do design biofílico

O contato com a natureza é capaz de oferecer bem-estar e colaborar com a saúde física e mental. Nas regiões urbanas, entretanto, tem se tornado cada vez mais difícil a proximidade com o meio ambiente. Isso porque, atualmente, o ser humano passa a maior parte dos dias em espaços construídos pelo homem.
Por isso, o design biofílico, por meio de elementos naturais ou que se assemelham a eles, tem como objetivo resgatar em projetos arquitetônicos e de interiores o contato com a natureza de forma harmônica, mesmo que em áreas urbanas.
“A incorporação da natureza no ambiente construído tem a capacidade, por exemplo, de reduzir a ansiedade e, quando incorporada aos interiores residenciais, trazem conforto e bem-estar a quem utiliza estes espaços”, explica a arquiteta e urbanista Gloria Brandão.
O que é biofilia?
A palavra biofilia é de origem grega e significa “amor à vida”. O termo foi popularizado pelo ecólogo americano Edward O. Wilson com o livro “Biofilia”, lançado em 1984, sobre a ligação emocional dos seres humanos com outros organismos vivos e com a natureza .
Principais elementos
No design biofílico, as experiências costumam ser separadas em três pilares, que priorizam elementos e são fundamentais para a construção de um ambiente que favoreça o contato com a natureza. De acordo com Gloria Brandão, alguns deles são:
- Conexão direta com a natureza: luz (iluminação natural, sombras), plantas (em painéis vivos, por exemplo), materiais naturais (madeira, terra, pedra), entre outros;
- Conexão indireta com a natureza: imagens, cores, padrões e formas que remetem à natureza. Geometrias fluidas, orgânicas, espirais;
- Espaço e lugar: integração com a cultura local, harmonia entre a construção e o ambiente em que está se inserindo.
Design biofílico em residências
É possível incorporar o design biofílico em qualquer espaço de uma casa. Segundo a designer de interiores Larissa Santo, a ideia desse tipo de design é deixar a natureza entrar no ambiente e fazê-la parte do dia a dia. Para isso, ela indica primeiramente deixar a luz natural tomar o lugar e a ventilação circular no local. “Depois, você pode olhar para sua casa e tentar trazer mais elementos naturais, por exemplo, um vaso de planta ”, aconselha.
A profissional também propõe utilizar “quadros que tragam bem-estar e felicidade, como uma paisagem que te transporte para ela”. Na cozinha, por exemplo, é possível utilizar pequenos vasos de temperos. No banheiro, também pode-se inserir plantas.
“Mas caso precise priorizar, opte pelos espaços onde há maior interação entre as pessoas, como a sala de estar”, acrescenta Gloria Brandão. A arquiteta e urbanista recomenda utilizar nesses ambientes mobiliários em tons de madeira ou que façam analogia a elementos naturais.
Design biofílico no ambiente de trabalho
Nos ambientes corporativos, o contato com a natureza também é bastante positivo. Afinal, diminui os níveis de estresse e ansiedade e contribui para o bem-estar geral e, consequentemente, aumenta a criatividade e a produtividade.
Nesses espaços, Gloria Brandão aconselha utilizar mobiliários em madeira, painéis vivos e iluminação natural. Larissa Santo, por sua vez, sugere inserir vasos com plantas, quadros com profundidade e, se possível, construir um local de relaxamento em que as pessoas possam ter aproximação com a natureza.