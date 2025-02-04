Japandi: conheça o estilo que valoriza o minimalismo, o conforto e a funcionalidade na decoração

Simplicidade e minimalismo são características do estilo japandi Crédito: Imagem: Followtheflow | Shutterstock

Resultado da união entre o equilíbrio do décor japonês e a sobriedade da decoração escandinava, o estilo japandi cada vez mais conquista um número maior de adeptos e ganha espaço nos lares brasileiros. De acordo com a arquiteta Bruna Del Frari, a tendência tem como principais características a simplicidade e o minimalismo da decoração japonesa. Além disso, a elegância, o conforto e a funcionalidade da tendência escandinava se fazem presentes.

O estilo japandi proporciona ambientes mais organizados, cleans e tranquilos para os moradores. Para Bruna Del Frari, essa tendência tem o poder de promover uma sensação única de bem-estar e relaxamento.

Abaixo, confira algumas características dessa tendência na decoração.

1. Mobiliário

A designer de interiores Ana Paula de Almeida explica que os móveis que compõem a decoração japandi possuem um design simples e minimalista e são baixos, isto é, mais próximos ao chão. Além disso, matérias-primas naturais também ganham espaço. Por isso, é possível optar por mobiliários de madeira e fibras naturais, como vime e bambu. Segundo Bruna Del Frari, isso dá ao ambiente uma atmosfera mais natural.

Suavidade e neutralidade são pontos fortes das cores no estilo japandi Crédito: Imagem: Followtheflow | Shutterstock

2. Paleta de cores

Suavidade e neutralidade são dois pontos fortes nas cores do estilo japandi. Segundo Bruna Del Frari, este tipo de decoração é composto por tons terrosos, cinza e rosa, mas também há espaço para cores um pouco mais escuras. “No japandi, o branco é utilizado em conjunto com cores mais neutras e suaves e em mesclas com tonalidades mais escuras, como azul, verde e cinza-acastanhado”, diz a arquiteta.

3. Objetos decorativos

Embora o estilo japandi seja marcado pela simplicidade, ainda é possível inserir alguns itens decorativos nos ambientes (mas sem excessos, é claro). Bruna Del Frari e Ana Paula de Almeida indicam utilizar objetos feitos de matéria-prima natural, como madeira, pedra, bambu e galho seco. Quadros minimalistas também são uma boa opção.

A iluminação ajuda a valorizar os ambientes Crédito: Imagem: Roman King | Shutterstock

4. Iluminação

A iluminação é muito importante na decoração japandi, pois ajuda a valorizar os ambientes. De acordo com Ana Paula de Almeida, a luz pode ser tanto direta quanto indireta. “O importante mesmo é que ela consiga criar uma atmosfera aconchegante e acolhedora para o local”, afirma. Para isso, a profissional indica utilizar lustres, pendentes, arandelas ou luminárias, mas feitos de materiais naturais, como palha, madeira e folha de arroz.

5. Plantas