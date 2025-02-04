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Cultura japonesa

Japandi: conheça o estilo que valoriza o minimalismo, o conforto e a funcionalidade na decoração

O estilo japandi proporciona ambientes mais organizados, cleans e tranquilos para os moradores; elegância, conforto e funcionalidade da tendência escandinava também se fazem presentes

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 15:11

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

04 fev 2025 às 15:11
Simplicidade e minimalismo são características do estilo japandi (Imagem: Followtheflow | Shutterstock)
Simplicidade e minimalismo são características do estilo japandi Crédito: Imagem: Followtheflow | Shutterstock
Resultado da união entre o equilíbrio do décor japonês e a sobriedade da decoração escandinava, o estilo japandi cada vez mais conquista um número maior de adeptos e ganha espaço nos lares brasileiros. De acordo com a arquiteta Bruna Del Frari, a tendência tem como principais características a simplicidade e o minimalismo da decoração japonesa. Além disso, a elegância, o conforto e a funcionalidade da tendência escandinava se fazem presentes.
O estilo japandi proporciona ambientes mais organizados, cleans e tranquilos para os moradores. Para Bruna Del Frari, essa tendência tem o poder de promover uma sensação única de bem-estar e relaxamento.
Abaixo, confira algumas características dessa tendência na decoração.

1. Mobiliário

A designer de interiores Ana Paula de Almeida explica que os móveis que compõem a decoração japandi possuem um design simples e minimalista e são baixos, isto é, mais próximos ao chão. Além disso, matérias-primas naturais também ganham espaço. Por isso, é possível optar por mobiliários de madeira e fibras naturais, como vime e bambu. Segundo Bruna Del Frari, isso dá ao ambiente uma atmosfera mais natural.
Suavidade e neutralidade são pontos fortes das cores no estilo japandi (Imagem: Followtheflow | Shutterstock)
Suavidade e neutralidade são pontos fortes das cores no estilo japandi Crédito: Imagem: Followtheflow | Shutterstock

2. Paleta de cores

Suavidade e neutralidade são dois pontos fortes nas cores do estilo japandi. Segundo Bruna Del Frari, este tipo de decoração é composto por tons terrosos, cinza e rosa, mas também há espaço para cores um pouco mais escuras. “No japandi, o branco é utilizado em conjunto com cores mais neutras e suaves e em mesclas com tonalidades mais escuras, como azul, verde e cinza-acastanhado”, diz a arquiteta.

3. Objetos decorativos

Embora o estilo japandi seja marcado pela simplicidade, ainda é possível inserir alguns itens decorativos nos ambientes (mas sem excessos, é claro). Bruna Del Frari e Ana Paula de Almeida indicam utilizar objetos feitos de matéria-prima natural, como madeira, pedra, bambu e galho seco. Quadros minimalistas também são uma boa opção.
A iluminação ajuda a valorizar os ambientes (Imagem: Roman King | Shutterstock)
A iluminação ajuda a valorizar os ambientes Crédito: Imagem: Roman King | Shutterstock

4. Iluminação

A iluminação é muito importante na decoração japandi, pois ajuda a valorizar os ambientes. De acordo com Ana Paula de Almeida, a luz pode ser tanto direta quanto indireta. “O importante mesmo é que ela consiga criar uma atmosfera aconchegante e acolhedora para o local”, afirma. Para isso, a profissional indica utilizar lustres, pendentes, arandelas ou luminárias, mas feitos de materiais naturais, como palha, madeira e folha de arroz.

5. Plantas

Quanto às plantas desse estilo de decoração, os costumes japoneses se sobressaem. “Nas residências japonesas, os jardins têm todo um simbolismo”, explica Ana Paula de Almeida. Dessa maneira, pode-se inserir, nos ambientes, plantas como cerejeiras, bonsais, avencas, pequenas árvores e até plantas secas.

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