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15 plantas para melhorar a energia da casa

15 plantas para melhorar a energia da casa

Segundo o Feng Shui, elas também potencializam as boas vibrações dos ambientes
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

19 out 2024 às 11:35

Publicado em 19 de Outubro de 2024 às 11:35

Plantas e flores trazem energia positiva para o lar (Imagem: Followtheflow | Shutterstock)
Plantas e flores trazem energia positiva para o lar (Imagem: Followtheflow | Shutterstock) Crédito:
Além de melhorarem a estética e deixarem o ambiente mais elegante, as plantas também oferecem bem-estar e aconchego. Partindo do princípio do Feng Shui, elas potencializam as boas vibrações nos cômodos e são muito importantes para a composição da técnica chinesa.
“As plantas positivas e as flores possuem um alto poder de transformar as energias e influenciar a busca por harmonia e bem-estar. Diante das inúmeras técnicas e dos símbolos do Feng Shui, as flores e as plantas representam uma parte que pode ajudar em todos os setores de sua vida: amor, trabalho, saúde e dinheiro”, explica a espiritualista Juliana Viveiros.

Como utilizar as plantas no Feng Shui?

A prática requer cuidados. É fundamental que as folhas nunca fiquem murchas e secas, e nada de plantas artificiais.Segundo a especialista, oimportante é que tenha vida no vaso, assim a movimentação de energia será muito maior e positiva.
Mesmo que você insista nas plantas artificiais, elas só terão efeito quando colocadas pedras e cristais que transmutem energia. Geralmente, aquelas que possuem folhagens caídas para o chão ou, até mesmo, as que são pontiagudas afastam a sorte do lugar. Por isso, evite plantas como: bromélia, samambaia, dama-da-noite, avenca, comigo-ninguém-pode, entre outras. 
Jasmim atrai paz e calma para os ambientes (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Jasmim atrai paz e calma para os ambientes (Imagem: New Africa | Shutterstock) Crédito:

Melhores plantas para energizar a casa

A seguir, veja os benefícios que cada planta pode oferecer ao lar.
  • Hortênsia: prosperidade e harmonia;
  • Azaleia:boas relações e amor;
  • Lírio-da-paz:amor, alegria, espontaneidade, prosperidade, socialização e paz;
  • Jasmim:paz, calma, harmonia, amor e purificação;
  • Arruda:afasta a inveja e repele qualquer energia ruim;
  • Buxinho: amor, alegria, atrai energias boas e preserva boas relações;
  • Alecrim:saúde, energia e cura;
  • Zamioculca:paz e prosperidade;
  • Lavanda:tranquilidade, proteção e limpeza;
  • Orégano:prosperidade, dinheiro e bem-estar;
  • Amor-perfeito:sorte, proteção, bem-estar e alegria;
  • Orquídea:beleza, comunicação e boa convivência;
  • Árvore-da-felicidade: melhoras na relação amorosa, energia boas e harmonia;
  • Manjericão:atrai dinheiro e prosperidade;
  • Violeta:equilíbrio e energia.

Avaliando cada parte da casa

Juliana Viveiros pontua que, “para o Feng Shui, a casa é dividida em várias áreas energéticas, todas englobando os sentimentos das pessoas que vivem no ambiente . Então, podemos saber que planta colocar, avaliando também as partes da casa e os moradores”.
  • Cozinha:recomenda-se colocar uma planta entre o fogão e a pia ou, até mesmo, na geladeira. Geralmente, essa região precisa de equilíbrio e paz;
  • Sala:prefira as cores mais claras e flores que tragam alegria e prosperidade, como o jasmim;
  • Mesa de jantar:símbolo de fartura e prosperidade. Por isso, recomenda-se colocar vasos de flores na cor amarela (que representam dinheiro);
  • Banheiro: ótimo ambiente para colocar flores, porque filtram a energia ruim.
“Lembre-se dos cuidados básicos com uma planta de Feng Shui que trabalha a seu favor, isto é, iluminação, podar e regar”, conclui a espiritualista.
Por Luana Farias

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