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Leonel Ximenes

Homero Mafra já parabenizou oposicionista pela vitória

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 18:15

Públicado em 

28 nov 2018 às 18:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O resultado oficial ainda não foi divulgado, mas o atual presidente da OAB-ES, Homero Mafra, já ligou para José Carlos Rizk, da oposicionista Chapa 2, parabenizando-o pela vitória na eleição para a presidência da Ordem. A parcial está em 5.466 votos Rizk e 3.787 para Ricardo Brum, da Chapa 1, da situação.
Pelos números parciais apurados pelo Blog, Rizk só estava perdendo em Cachoeiro e Serra. A expectativa da chapa oposicionista é de uma vitória por larga margem em Vila Velha e Vitória. Em Cariacica, a oposição ganhou por uma diferença de quase 100 votos: 343 a 248.
O próximo presidente da OAB-ES assumirá em janeiro em substituição a Homero Mafra, que está encerrando o seu terceiro mandato. Brum é o seu atual secretário-geral.
O vencedor, há pouco, mostrou espírito de conciliação após uma campanha marcada pela grande rivalidade. "Vamos trabalhar para pacificar a Ordem. Esta disputa foi muito acirrada. Quero ser o presidente de todos os advogados", disse Rizk. "Daqui em diante somos todos OAB, uma classe só, unida, democrática e independente", completou.
Homero Mafra reconheceu a legitimidade da vitória do candidato oposicionista: "Meu sentimento é de dever cumprido. Fiz o que me cabia fazer. Ao mesmo tempo, me curvo a vontade da advocacia".
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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