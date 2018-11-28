Homero Mafra já parabenizou oposicionista pela vitória

O resultado oficial ainda não foi divulgado, mas o atual presidente da OAB-ES, Homero Mafra, já ligou para José Carlos Rizk, da oposicionista Chapa 2, parabenizando-o pela vitória na eleição para a presidência da Ordem. A parcial está em 5.466 votos Rizk e 3.787 para Ricardo Brum, da Chapa 1, da situação.

Pelos números parciais apurados pelo Blog, Rizk só estava perdendo em Cachoeiro e Serra. A expectativa da chapa oposicionista é de uma vitória por larga margem em Vila Velha e Vitória. Em Cariacica, a oposição ganhou por uma diferença de quase 100 votos: 343 a 248.

O próximo presidente da OAB-ES assumirá em janeiro em substituição a Homero Mafra, que está encerrando o seu terceiro mandato. Brum é o seu atual secretário-geral.

O vencedor, há pouco, mostrou espírito de conciliação após uma campanha marcada pela grande rivalidade. "Vamos trabalhar para pacificar a Ordem. Esta disputa foi muito acirrada. Quero ser o presidente de todos os advogados", disse Rizk. "Daqui em diante somos todos OAB, uma classe só, unida, democrática e independente", completou.

Homero Mafra reconheceu a legitimidade da vitória do candidato oposicionista: "Meu sentimento é de dever cumprido. Fiz o que me cabia fazer. Ao mesmo tempo, me curvo a vontade da advocacia".