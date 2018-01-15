Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Homero Mafra: "Não entendi a polêmica do padre como testemunha"
Leonel Ximenes

Homero Mafra: "Não entendi a polêmica do padre como testemunha"

"Qual a razão de o padre não poder depor? Revelação de segredo não será pedido", dispara Mafra

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 14:44

Públicado em 

15 jan 2018 às 14:44
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Homero Mafra: "Não será pedido ao padre nenhum segredo de confessionário". Crédito: Gazeta Online
O advogado de defesa do Hilário Frasson, Homero Mafra, disse que "não entendeu" a repercussão por ele ter arrolado o padre José Pedro Luchi como testemunha da defesa do policial acusado de matar a médica Milena Gottardi no estacionamento do Hucam no ano passado.
"Vi a repercussão. E confesso não entendi. Nenhuma pergunta que possa envolver segredo de confessionário será feita", promete Mafra, que também é presidente da OAB-ES.
> Padre está surpreso com intimação da defesa de Hilário
> Convocação de padre gera polêmica
Neste domingo, as duas irmãs do padre, que também são médicas, divulgaram um carta em que mostram a insatisfação da família pelo fato de o irmão ter sido arrolado como testemunha da defesa de Hilário. "Gostaríamos de deixar bem claro que o padre Pedro será escutado pelo juiz contra a sua vontade, pois obrigado pela Justiça", afirmam Margarethe e Magda Luchi, que assinam a carta.
Em entrevista à coluna, Homero Mafra diz que o sacerdote não é testemunha da defesa. "A testemunha é arrolada pela defesa e fala sobre fatos que tem ciência, favoráveis ou não ao acusado."
Por fim, o advogado garante que, mesmo com toda a polêmica, não vai desistir de arrolar o padre Luchi como testemunha: "Não cogito. Qual a razão de o padre não poder depor? Revelação de segredo não será pedido", afirmou Mafra.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Justiça Milena Gottardi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados