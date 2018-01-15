Homero Mafra: "Não entendi a polêmica do padre como testemunha"

Homero Mafra: "Não será pedido ao padre nenhum segredo de confessionário". Crédito: Gazeta Online

O advogado de defesa do Hilário Frasson, Homero Mafra, disse que "não entendeu" a repercussão por ele ter arrolado o padre José Pedro Luchi como testemunha da defesa do policial acusado de matar a médica Milena Gottardi no estacionamento do Hucam no ano passado.

"Vi a repercussão. E confesso não entendi. Nenhuma pergunta que possa envolver segredo de confessionário será feita", promete Mafra, que também é presidente da OAB-ES.

Neste domingo, as duas irmãs do padre, que também são médicas, divulgaram um carta em que mostram a insatisfação da família pelo fato de o irmão ter sido arrolado como testemunha da defesa de Hilário. "Gostaríamos de deixar bem claro que o padre Pedro será escutado pelo juiz contra a sua vontade, pois obrigado pela Justiça", afirmam Margarethe e Magda Luchi, que assinam a carta.

Em entrevista à coluna, Homero Mafra diz que o sacerdote não é testemunha da defesa. "A testemunha é arrolada pela defesa e fala sobre fatos que tem ciência, favoráveis ou não ao acusado."