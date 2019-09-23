Homem é preso suspeito de estuprar menina de 6 anos em cafezal no ES

Um homem de 37 anos foi preso em Boa Esperança, Região Noroeste do Estado, acusado de estuprar uma menina de 6 anos. O suspeito é conhecido da família da vítima. O crime aconteceu na tarde de sexta-feira (20).
De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada pela médica que atendeu a criança em um hospital do município. Em conversa com a mãe e o padrasto da menina, eles contaram que ela brincava em uma pracinha quando o suspeito apareceu.
Ele teria se aproximado da criança e a arrastado pelo braço, levando a vítima a um cafezal próximo, onde teria cometido o estupro.
Os militares seguiram para o bairro onde aconteceu o crime e, durante as buscas, localizaram o suspeito. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus. O nome da localidade não será informado para preservar a identidade da vítima.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o conduzido, de 37 anos, foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional, onde passaria por audiência de custodia.