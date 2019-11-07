Hércules mantém filho de vice de Max Filho em cargo na Assembleia

09/08/2016 - O deputado estadual Hércules Silveira (MDB) confirmou, durante a convenção do partido, seu apoio a Max Filho (PSDB) na eleição à Prefeitura de Vila Velha em 2016. Carretta é o último à direita Crédito: Rafael Silva

Jorge Carretta (Avante), ocupa cargo comissionado na A proximidade de Hércules com Max é tão grande que o filho do vice de Max,(Avante), ocupa cargo comissionado na Assembleia por indicação política do deputado.

Conhecido como Carrettinha, Jorge Luiz Pontini Carretta é assessor senior da Coordenação Especial de Cerimonial da Assembleia, ganhando salário-base de R$ 4,2 mil, desde 16 de dezembro de 2016, na “cota” de cargos da administração da Casa preenchidos por Hércules Silveira.

Em outubro de 2016, Max elegeu-se para o terceiro mandato de prefeito, derrotando Neucimar Fraga (PSD) em segundo turno, com o apoio de Hércules.

Questionado pela coluna, Hércules reafirmou que sua pré-candidatura é para valer, voltou a fazer críticas à atual gestão de Max e garantiu que, mesmo se mantiver a candidatura, não pretende pedir o cargo ao filho do vice-prefeito.

“Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Carrettinha é um rapaz competente. Deve ter uns 25 anos, mais ou menos. Vou mantê-lo no cargo.”

Segundo o deputado, que é médico obstetra, a proximidade dele com a família Carretta é tamanha que foi ele mesmo quem fez o parto da mulher do vice-prefeito e trouxe ao mundo Carrettinha, hoje seu afilhado político. Além disso, ele foi colega do próprio Carretta e do pai do vice-prefeito na Câmara Municipal de Vila Velha.

“Fui vereador de Vila Velha com o pai de Jorge Carretta, José Bento Carretta, por um mandato, e com o próprio Jorge Carretta, por dois mandatos. Somos muito amigos.”

CARGOS NA PREFEITURA

Como é de conhecimento geral em Vila Velha, Hércules também preencheu, por indicação político, alguns cargos na administração de Max Filho, após tê-lo apoiado na eleição municipal de 2016.

O deputado confirma ter indicado alguns “pequenos cargos”. Segundo Hércules, se ele for mesmo candidato contra Max em 2020, caberá unicamente ao prefeito decidir se mantém ou não os comissionados indicados por ele.