Helmut parte para distribuir bombons no céu

Helmut Meyerfreund Crédito: Amarildo

Helmut Meyerfreund, o ex-presidente da Fábrica de Bombons Garoto, deixou-nos, mas por duas razões eu me identifico com o empresário.

Por ser capixaba e, como todo capixaba, tenho orgulho de produzirmos os bombons Garoto.

Porque meus avós paternos, como os Meyerfreund, foram imigrantes alemães que vieram para o Brasil em busca de um sonho. Os Meyerfreund, aportaram no Espírito Santo; meus avós, em Joinville, Santa Catarina.

Os bombons Garoto exercem uma função diplomática, semelhante à de um embaixador. Em terras distantes, dentro de um aeroporto, uma pessoa vê o que está escrito na mala de um passageiro: Vitória (ES). Não resiste a curiosidade e pergunta: você é da terra dos bombons Garoto, meu prezado companheiro de viagem? Responda, por favor!

Com muita razão, a partida de Helmut Meyerfreund enlutou o povo capixaba. Sentimos como se tivessem nos arrancado uma parte de nós

À face da resposta positiva, a fisionomia do curioso se altera, como se estivesse sentindo o sabor adocicado do bombom.

Perto das 18 horas, o apito da fábrica ecoa por todo o bairro. É o término de mais uma jornada. Os trabalhadores, trajando vestes brancas, de um branco impecável que atesta higiene, conferem o relógio e partem para o repouso diário. São trabalhadores felizes porque são respeitados, com todos os seus direitos legais garantidos e, mais do que isto, com vantagens que suplantam o que é simplesmente legal.

Os turistas (sempre há turistas na fábrica), embora aparentando indiferença, captam a expressão de orgulho na face dos operários que, mesmo sem dizer uma única palavra, testemunham na fisionomia o orgulho de produzir os bombons que, no Brasil e no exterior, são a mais expressiva manifestação da identidade capixaba.

Com muita razão, a partida de Helmut Meyerfreund enlutou o povo capixaba. Sentimos como se tivessem nos arrancado uma parte de nós.

O governo estadual e os governos municipais da Grande Vitória, ao decretarem luto, foram sensíveis à tristeza de todos nós. Parta, Helmut, parta. Distribua bombons no céu.

*O autor é juiz de Direito aposentado e escritor