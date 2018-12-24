Hartung no governo Bolsonaro

E Paulo Hartung, quem diria, também “está” no governo Bolsonaro. Indiretamente, é claro. Por meio do seu secretário estadual da Fazenda, Bruno Funchal, que será diretor de Política e Recuperação Fiscal, a convite de Paulo Guedes. E, acima de tudo, por meio do deputado federal Lelo Coimbra (MDB), que será secretário especial de Desenvolvimento Social. Lelo é quase metonímia de Hartung. Você pensa no deputado, que outro político vem à mente? Pois é...

Crítico categórico

Bom lembrar que, durante a campanha presidencial, Hartung foi um dos governadores mais críticos a Bolsonaro. Em agosto, chegou a recomendar a empresários que não votassem no deputado federal. A fala foi feita em evento promovido pela Findes (entidade que voltará a ser assunto nesta mesma coluna).

Terra é fã do governador

Em Brasília, Lelo vai gerir o Bolsa-Família, trabalhando sob o comando do ministro da Cidadania, Osmar Terra, também do MDB (partido de Hartung até o último dia 7 de novembro). Convocado por Bolsonaro para o 1º escalão de seu governo, Terra tem ótima relação com o vice-governador capixaba, César Colnago (PSDB), e é fã declarado do próprio Hartung.

Ministro lançou PH

Em julho de 2016, já como ministro do Desenvolvimento Social no governo Temer, Terra foi um dos palestrantes, a convite de Colnago, em um fórum sobre a primeira infância organizado pelo governo estadual. Discursando no Palácio Anchieta, Terra foi um dos primeiros políticos de renome nacional (se não o primeiro) a dizer publicamente que o governador poderia até ser presidente da República. “Gostaria muito de vê-lo na Presidência da República. O senhor daria um ótimo presidente. É um gestor que se distingue. E não é por ser do meu partido não”, disse então o ministro.

Manato chega ao Sebrae

Vejam só o tamanho da ironia. No último dia 13, o ainda deputado federal Carlos Manato (PSL) foi eleito para presidir o Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae-ES. Ganhou a eleição por 7 votos a 6, com apoio decisivo de Marcos Guerra (PSL) e Leo de Castro, ambos representando o Sistema Findes. O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) é uma das nove instituições que compõem o Sistema S.

E Guedes quer cortar o Sistema S...

Já no último dia 17, apenas quatro dias após a vitória de Manato, o superministro da Economia do governo Bolsonaro, Paulo Guedes (apoiado até o pescoço por Manato e Guerra), defendeu publicamente cortes profundos no Sistema S. Segundo ele, o corte pode chegar a 50% do que as federações recebem hoje. “Tem que meter a faca no Sistema S.” Essa foi a expressão que o economista usou.

Podia ter sido na Findes

A ironia só aumenta porque o pronunciamento bombástico de Guedes foi feito para empresários fluminenses na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). A Firjan é precisamente, no Rio, a entidade correspondente à Findes no Espírito Santo.

Canelaço ecológico

E segue a temporada de caneladas que tem marcado a transição de governos estaduais. Na última sexta-feira, durante o anúncio da sua equipe de gestão estadual do Meio Ambiente, Casagrande mandou esta: “É preciso estruturar e renovar as esperanças da Agerh, do Iema, da própria secretaria. Hoje os profissionais estão desmotivados. O governo atual até imaginou e tentou acabar com o Iema há algum tempo. Então esse ambiente precisa de uma motivação. Tem um trabalho administrativo grande para se fazer no sistema estadual de meio ambiente.”

Avelina com Do Val

O marido da vice-governadora eleita, Jacqueline Moraes (PSB), Adilson Avelina, foi convidado pelo senador eleito Marcos do Val (PPS) para trabalhar no seu gabinete de representação parlamentar em Vitória. Do Val foi eleito pela coligação de Casagrande com Jacqueline. Avelina é ex-presidente da Câmara de Cariacica. “Estou conversando com ele, tentando convencê-lo”, confirma Do Val.

Nylton prefeito da Serra?

Vai longe a fila de políticos citados nos bastidores como potenciais candidatos a prefeito da Serra. O mais novo deles é o coronel Nylton Rodrigues (pelo grupo de Audifax). Ele voltará a chefiar a Secretaria de Segurança do município.

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