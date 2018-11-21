Águia Branca investe forte e diversifica seus negócios

Placa do Grupo Águia Branca Crédito: Fernando Madeira - 04/02/2015

A empresa capixaba Vix Logística, do Grupo Águia Branca, comprou a Let's Rent a Car, companhia com sede em Araraquara (São Paulo), de atuação nacional e especializada em terceirização e gestão de frotas. O negócio, da ordem de R$ 200 milhões, mostra a disposição do grupo em diversificar seu portfólio.

Aliás, não é de hoje que essa tem sido uma tônica entre os sócios da empresa, mesmo entre as diferentes gerações. Ao longo dos mais de 70 anos, o grupo – o maior do Estado entre os capixabas – busca oportunidades no mercado que vão além do empreendimento inicial, o de transporte rodoviário de passageiros.

O exemplo mais recente se deu com o anúncio sobre a conclusão do negócio com a Let’s, que aconteceu depois de o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovar o contrato de compra e venda que trata da aquisição de todas as ações da L'S Rentals Participações S.A, controladora da Let's Rent a Car S.A., da Salute Locação e Empreendimentos Ltda. e da Valoriza Locadora de Veículos Ltda.

Com a aquisição, o objetivo da Vix é quadruplicar a frota da Let’s, hoje na casa dos 5 mil carros. “Nossa meta é chegar a 20 mil veículos até 2020”, afirma o diretor-geral da divisão logística do grupo Águia Branca, Kaumer Chieppe, ao citar que as negociações com a empresa paulistana começaram no início deste ano.

O executivo explica que até então a Vix praticamente não atuava no segmento de locação de automóveis, mas que o objetivo daqui para frente é buscar crescer nesse mercado. “Vamos ter uma base a partir de agora, com um ativo consolidado e que oferece a ‘expertise’ necessária para avançarmos. A Let's tinha dificuldades para crescer por conta da capacidade de endividamento dela. A nossa entrada no negócio muda essa condição”, observa Chieppe ao comentar que o foco será principalmente em clientes corporativos.

A Let’s Rent a Car, que está no mercado desde 1995 e atende vários segmentos, conta com mais de 250 colaboradores e tem base nas cidades de Araraquara (SP), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Vitória (ES). Mas ainda está bem longe de alcançar as maiores desse setor, que são a Localiza, Unidas e Movida, com frotas de cerca de 185 mil, 100 mil e 75 mil veículos, respectivamente.

Kaumer Chieppe explica que depois dessas gigantes vem um segundo pelotão de companhias do ramo, que têm em média frotas de 20 mil carros, e é aí que o grupo do Espírito Santo pretende chegar nesse primeiro momento.

O apetite da Vix – que é uma das maiores empresas do setor de transportes e logística do país, com operações de Norte a Sul do Brasil, e no Mercosul – não para com a aquisição da Let’s. Chieppe adianta que a empresa está aberta para novas negociações e que tem olhado diversas oportunidades em outras áreas de atuação.

Uma aposta recente do grupo e que tem sido certeira é o V1, serviço de transporte por aplicativo, que começou voltado para atender empresas, mas que hoje abarca também pessoas físicas. Por enquanto com atuação na Grande Vitória, o negócio tem crescido 25% ao mês. “Estamos tendo uma boa demanda, tanto é que acabamos de crescer 30 veículos na frota e na semana que vem vamos aumentar em mais 30 carros, totalizando 160 veículos e 270 motoristas”, comemora Kaumer.

O diretor acrescenta que, no próximo ano, a empresa já mira no mercado fora do Estado, e deve começar a atuar em duas novas cidades. Mas não revelou quais são. Disse apenas que a inserção em outras praças deve ser gradual para que a empresa consiga manter seu padrão de atendimento. “Ir para São Paulo (capital), por exemplo, não faria sentido nesse momento. Lá é um mercado grande demais. Queremos crescer, mas sem perder a qualidade”, frisa.

O movimento que vem sendo feito pela empresa mostra que a Águia Branca não chegou ao posto de maior grupo empresarial capixaba por acaso. O negócio, que começou na década de 40 com a compra de um caminhão para transportar café, com o tempo foi crescendo e alcançando outras áreas de atuação.

Essa capacidade de diversificação junto com um bom planejamento do processo sucessório fizeram com que a empresa, ainda que familiar, se mantivesse competitiva, inclusive durante o período de crise que o país atravessa desde o final de 2014.