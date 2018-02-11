Guarapari tem rua em homenagem a Sarney

Maranhão, Amapá, Espírito Santo... José Sarney parece que está com prestígio em terras capixabas também. O ex-presidente e ex-senador dá nome a uma rua no bairro Setiba,

em Guarapari, próximo à Rodovia do Sol. A prefeitura contesta, diz que a via se chama Ilário Gomes da Silva, mas parece que nem todo mundo concorda.

Na nota fiscal

É que a Rua José Sarney aparece em todos os aplicativos de transporte, trânsito e mapas. Além disso, a gerente de um motel na região diz à coluna que os cupons fiscais emitidos pelo seu estabelecimento trazem o nome do político aposentado (aposentado?) maranhense. Ou seja, para efeitos de tributação, reconhecido pelo Estado, a rua é José Sarney mesmo.

Queixas em Colatina

O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (PMDB), se diz contrariado por ter que aumentar o preço da tarifa de ônibus na cidade. E reclama: por que o governo da Estado subsidia o transporte público apenas na Grande Vitória, e não no interior?

Turismo classe A

Além de Pedra Azul, Santa Teresa e Itaúnas passaram a ser destinos dos vips do Estado. As duas cidades estão com novas pousadas em que o requinte e o bom-gosto estão presentes. Tudo isso tem um preço, é claro. E que não é baixo.

Tem cura, doutor?

Num Estado onde sobram farmácias e faltam livrarias, algo não está indo muito bem.

SUS com qualidade

Turista do Rio de Janeiro levou sua filhinha para ser atendida no PA da Praia do Morro em Guarapari. Ela se surpreendeu: a unidade de saúde é limpa, organizada, moderna e tem funcionários simpáticos e solícitos. Sim, um outro Brasil é possível.

Teresa Goulart no carnaval do Clube Vitória em 1964 Crédito: Arquivo Pessoal

O último carnaval antes do golpe

Recordar é viver: fevereiro de 1964, a primeira-dama Teresa Goulart exibe seu charme e beleza no carnaval do Clube Vitória, que naquele ano foi realizado no Teatro Carlos Gomes. Dois meses depois, o marido, o presidente João Goulart, seria deposto pelo golpe militar. E os carnavais não foram mais os mesmos... Acervo: Antônio Carlos Sessa Tonico

O menino maluquinho

Leitora da coluna estava passeando com seu cachorrinho na Praia da Costa quando um menino fofinho, de uns 6 anos, se aproxima e diz: “Oi! Posso jogar uma pedra nele?”. A moça, toda educada,

mas assustada, respondeu: “Não, por favor”.

Especiali$ta em generalidades

“Especialista” envia texto ensinando como manter a felicidade no casamento na segunda metade da vida. Poderia dar as dicas também sobre a primeira, porque, sem ela, não tem a segunda, certo?

Vida dura

De uma jornalista-filósofa: “A melhor fase da vida é quando você não tem boletos pra pagar, mas aí você também não tem seu próprio dinheiro. Quando você tem seu próprio dinheiro, tem os boletos. Não é fácil”.

Aprendendo

Tem gente reparando: o presidente da Assembleia, Erick Musso, tem gesticulado como seu atual mentor político, o governador Hartung.

Missivista compulsivo

Em tempos de WhatsApp e de dezenas de aplicativos de mensagens instantâneas que suplantaram inclusive o e-mail, o vice-governador César Colnago, como o presidente Temer, ainda envia cartas.

Tal pai...

Xumbrega já tem um sucessor na Boa Vista: é Matheus Xumbreguinha, de 19 anos, que faz parte da equipe de intérpretes de apoio da escola de Cariacica.

De aluno a eleitor

O deputado Sérgio Majeski (PSDB, por enquanto) lançou nas redes sociais uma espécie de cadastro eletrônico dos seu ex-alunos. Um valioso banco de dados para a eleição.

É isto?

Por falar em Majeski, nas redes sociais ele informa que em breve vai decidir se concorre ao Senado ou

ao Palácio Anchieta. E arremata: “Não adiantam fingir que me

ignoram. Vou dar trabalho”.

Ou aquilo?

A propósito, um ótimo observador da cena política pondera sobre as pretensões do tucano: “Ele quer dar trabalhou ou ganhar a eleição?”

Alô, Brasil!