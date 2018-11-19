Guarapari proíbe tendas e barracas nas praias e nos calçadões

Este verão não vai ser igual àquele que passou em Guarapari
. É que o prefeito Edson Magalhães assinou decreto proibindo a colocação de tendas, barracas e gazebos nas faixas de areia e sobre o calçadão das praias da cidade.
Quem desobedecer à norma está sujeito a multa e apreensão do material irregular pela fiscalização da Prefeitura de Guarapari. As praias do balneário mais famoso do Espíito Santo
foram ocupadas, nos verões passados, por estruturas permanentes, causando muita reclamação de moradores e turistas.
O decreto, entretanto, permite a colocação de tendas, para uso próprio, somente na virada do ano, desde que o interessado possua licença da Secretaria de Meio ambiente.