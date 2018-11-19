Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Guarapari proíbe tendas e barracas nas praias e nos calçadões
Leonel Ximenes

Guarapari proíbe tendas e barracas nas praias e nos calçadões

Prefeito assinou decreto proibindo a colocação de tendas, barracas e gazebos nas faixas de areia e sobre o calçadão das praias da cidade

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 19:56

Públicado em 

19 nov 2018 às 19:56
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Tenda armada na Praia de Peracanga: estrutura agora está proibida. Crédito: Gazeta Online
Este verão não vai ser igual àquele que passou em Guarapari. É que o prefeito Edson Magalhães assinou decreto proibindo a colocação de tendas, barracas e gazebos nas faixas de areia e sobre o calçadão das praias da cidade.
Quem desobedecer à norma está sujeito a multa e apreensão do material irregular pela fiscalização da Prefeitura de Guarapari. As praias do balneário mais famoso do Espíito Santo foram ocupadas, nos verões passados, por estruturas permanentes, causando muita reclamação de moradores e turistas. 
O decreto, entretanto, permite a colocação de tendas, para uso próprio, somente na virada do ano, desde que o interessado possua licença da Secretaria de Meio ambiente.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

espírito santo Guarapari leonel ximenes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados