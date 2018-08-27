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Opinião da Gazeta

Granada lançada por bandidos acende sinal de alerta

Uso de explosivo por criminosos para afastar agentes da Guarda Municipal é uma afronta que deve ser combatida com rigor e agilidade pelo Poder Público, sob risco de inspirar novos ataques

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 11:09

Públicado em 

27 ago 2018 às 11:09

Colunista

O ataque aconteceu na manhã deste domingo (26) em Ulisses Guimarães, em Vila Velha Crédito: Reprodução
Uma ação contra o tráfico de drogas que deveria ser rotineira, em Vila Velha, no domingo (26), acabou chamando a atenção pela ousadia dos bandidos. Durante uma abordagem da Guarda Municipal em Ulisses Guimarães, à luz do dia, uma granada caseira foi lançada em direção aos agentes. Uma moradora foi ferida.
O bairro integra a Grande Terra Vermelha, mesma região em que, no dia 18 deste mês, Thaís Oliveira foi assassinada ao buscar um bolo de aniversário. O carro em que a jovem estava com a família foi alvejado por criminosos.
Não há como negar que a sensação de impunidade inspira essa audácia. O mesmo tráfico que já impõe seu poderio sobre a população, com constantes ameaças e toques de recolher, agora recebe as forças de segurança com explosivos. É uma afronta que deve ser combatida com rigor e agilidade pelo Poder Público, sob o risco de insuflar um novo modus operandi entre bandidos.
A Polícia Militar garante que consegue entrar em qualquer comunidade do Espírito Santo para realizar patrulhamentos e operações, o que hoje é um fato. A granada lançada ontem deve servir como alerta para que esse poder de ação e penetração dos agentes da lei sigam como uma verdade.

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