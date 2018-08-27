Granada lançada por bandidos acende sinal de alerta

Uma ação contra o tráfico de drogas que deveria ser rotineira, em Vila Velha, no domingo (26), acabou chamando a atenção pela ousadia dos bandidos. Durante uma abordagem da Guarda Municipal em Ulisses Guimarães, à luz do dia,. Uma moradora foi ferida.

O bairro integra a Grande Terra Vermelha, mesma região em que, no dia 18 deste mês,. O carro em que a jovem estava com a família foi alvejado por criminosos.

Não há como negar que a sensação de impunidade inspira essa audácia. O mesmo tráfico que já impõe seu poderio sobre a população, com constantes ameaças e toques de recolher, agora recebe as forças de segurança com explosivos. É uma afronta que deve ser combatida com rigor e agilidade pelo Poder Público, sob o risco de insuflar um novo modus operandi entre bandidos.