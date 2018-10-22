Governo terá que vencer resistência política para aquecer economia

Apesar de crescentes, economias capixaba e nacional ainda estão longe da reversão completa do período recessivo Crédito: 1

Somam 9.062 as empresas criadas no Espírito Santo neste ano, até setembro, de acordo com os dados da Junta Comercial. É um número expressivo. Em contrapartida, 5.831 foram fechadas no mesmo período, uma quantidade assustadora. Em meio a esse fluxo de entrada e saída do mercado, uma pergunta não cala neste momento: qual será o futuro do empreendedorismo a partir de 2019, quando o país terá novo governo?

Apesar de crescentes, as economias capixaba e nacional ainda estão longe da reversão completa do período recessivo. O grito do desemprego exprime de forma dolorosa essa situação. No Espírito Santo, 356 mil buscam vagas de trabalho. No Brasil, são 26,7 milhões.

Mesmo que sejam feitas reformas, como a da Previdência, o Brasil não recuperará os estragos da recessão antes de 2020, segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas. O mesmo ocorre no Espírito Santo. O PIB capixaba recuou em 2015 (-2,1%) e em 2016 (-9,3%). Voltou a crescer em 2017 (1,7%), e deve avançar 1,8% em 2018, de acordo com estimativas. Ainda assim, o valor do PIB estadual será inferior ao de 2014.

Essa situação torna indiscutível a necessidade de melhoria do ambiente de negócios. Tanto para estimular a criação de empresas – se possível, expandir o ritmo atual –, como para ajudar a manter operando as que estão em funcionamento. É preciso reduzir a mortalidade de negócios. Cerca de 700 mil empresas são ceifadas por ano em todo o país. A retomada atual está pior do que a dos anos 1980, a década perdida. É necessidade crucial impulsionar o PIB, apesar das dificuldades fiscais, que deverão perdurar por pelo menos mais três anos.

O motor do crescimento é a iniciativa privada, que necessita de bom cenário para investir. Para isso, é fundamental que o próximo governo infunda confiança nos rumos de economia. Terá de vencer resistências políticas e adotar medidas acertadas, como a reforma da Previdência, a diminuição do tamanho da máquina pública (buscando mais eficiência com menor custo), aceleração das concessões ao setor empresarial nas áreas de transporte, saneamento, energia, etc.