Governo do Espírito Santo reabre portas para Eugênio Ricas

Fernando Segóvia (esq.), Paulo Hartung e Eugênio Ricas, em novembro de 2017, no anúncio da ida de Ricas para a alta cúpula da Polícia Federal, a convite de Segóvia Crédito: Leonardo Duarte/Secom-ES

O diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal (PF), Eugênio Ricas, continua em alta no governo estadual e não precisa se preocupar com "reposicionamento no mercado" caso perca a posição ocupada por ele na alta cúpula da Polícia Federal

. O governador Paulo Hartung (PMDB) afirmou nesta quarta-feira (28) que, na véspera (27), telefonou para Ricas tão logo soube da notícia da exoneração do diretor-geral da PF, Fernando Segovia. Hartung disse que já fez convite a Ricas para ele voltar a compor a sua equipe de governo.

"O convite já foi feito. Eu não sei o que vai acontecer em Brasília. Mas, quando ouvi o burburinho, eu já liguei para ele e já convidei ele para voltar para o meu governo, para a minha equipe", afirmou Hartung.

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A secretária estadual de Governo, Angela Silvares, destacou que ninguém sabe qual será o desfecho da história, mas reforçou que se Ricas realmente entregar o cargo na direção da PF, tem portas abertas para voltar. "Ele sempre terá (convite para reintegrar o governo do Estado). Competente, dinâmico e excelente gestor!", elogiou a secretária.

PROXIMIDADE COM SEGOVIA

Com a queda de Fernando Segovia, é possível que Ricas também tenha que entregar o cargo comissionado no alto escalão da PF. Mais ainda porque ele foi escolhido pessoalmente por Segovia, quando este assumiu a direção-geral da instituição e montou a sua equipe, em novembro de 2017. O cargo é de livre indicação do chefe da PF. E o novo diretor-geral, Rogério Galloro, pode querer trocar algumas peças.

Ricas e Segovia já haviam trabalhado juntos na Superintendência da PF no Maranhão, entre 2008 e 2011. Na última segunda-feira (26), em palestra no seminário "Diálogos sobre Integridade", promovido pela Rede Gazeta, Ricas voltou a chamar Segovia de "amigo" ao discorrer sobre as circunstâncias de sua própria indicação para o cargo de nº 2 na hierarquia da PF.

CURRÍCULO NO GOVERNO