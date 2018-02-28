O diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal (PF), Eugênio Ricas, continua em alta no governo estadual e não precisa se preocupar com "reposicionamento no mercado" caso perca a posição ocupada por ele na alta cúpula da Polícia Federal
. O governador Paulo Hartung (PMDB) afirmou nesta quarta-feira (28) que, na véspera (27), telefonou para Ricas tão logo soube da notícia da exoneração do diretor-geral da PF, Fernando Segovia. Hartung disse que já fez convite a Ricas para ele voltar a compor a sua equipe de governo.
"O convite já foi feito. Eu não sei o que vai acontecer em Brasília. Mas, quando ouvi o burburinho, eu já liguei para ele e já convidei ele para voltar para o meu governo, para a minha equipe", afirmou Hartung.
Governo do Espírito Santo reabre portas para Eugênio Ricas
A secretária estadual de Governo, Angela Silvares, destacou que ninguém sabe qual será o desfecho da história, mas reforçou que se Ricas realmente entregar o cargo na direção da PF, tem portas abertas para voltar. "Ele sempre terá (convite para reintegrar o governo do Estado). Competente, dinâmico e excelente gestor!", elogiou a secretária.
PROXIMIDADE COM SEGOVIA
Com a queda de Fernando Segovia, é possível que Ricas também tenha que entregar o cargo comissionado no alto escalão da PF. Mais ainda porque ele foi escolhido pessoalmente por Segovia, quando este assumiu a direção-geral da instituição e montou a sua equipe, em novembro de 2017. O cargo é de livre indicação do chefe da PF. E o novo diretor-geral, Rogério Galloro, pode querer trocar algumas peças.
Ricas e Segovia já haviam trabalhado juntos na Superintendência da PF no Maranhão, entre 2008 e 2011. Na última segunda-feira (26), em palestra no seminário "Diálogos sobre Integridade", promovido pela Rede Gazeta, Ricas voltou a chamar Segovia de "amigo" ao discorrer sobre as circunstâncias de sua própria indicação para o cargo de nº 2 na hierarquia da PF.
CURRÍCULO NO GOVERNO
Delegado de carreira da PF, Ricas foi secretário de Estado de Justiça no governo de Renato Casagrande (PSB). Também fez parte do secretariado de Hartung no atual mandato, primeiro à frente da pasta de Justiça e depois no comando da Secretaria de Controle e Transparência, até novembro de 2017.