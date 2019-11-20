Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Governo do ES faz aporte de R$ 2,55 milhões em companhia de gás
Crédito especial

Governo do ES faz aporte de R$ 2,55 milhões em companhia de gás

Recursos são para estruturar a ES Gás, que prevê iniciar suas operações a partir de janeiro de 2020

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

20 nov 2019 às 04:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Unidade do Terminal de Cabiúnas, em Macaé (RJ). O gasoduto Gascav percorre 303 km e liga o Terminal de Cabiúnas à Estação do Terminal Intermodal de Serra (ES). Crédito: Jussara Peruzzi/Petrobras
O governo do Estado fez um aporte da ordem de R$ 2,55 milhões na companhia ES Gás - empresa de capital misto em que o Executivo capixaba é o acionista controlador, com 51% de participação, juntamente com a BR Distribuidora, que detém 49% das ações.
O valor foi informado por meio do Diário Oficial desta terça-feira (19), quando o governador Renato Casagrande (PSB) sancionou a lei nº 11.073, que abriu crédito especial em favor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes) para inclusão no orçamento referente à estatal. De acordo com o documento, os R$ 2,55 milhões serão “provenientes de superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício de 2018”.

Veja Também

Governo quer sede da ES Gás no centro de Vitória

ES Gás deve abrir concurso em 2020

A Sedes explicou, por meio de nota, que os sócios têm que fazer, conforme está previsto em acordo, o aporte de capital da empresa a título de participação acionária inicial, no montante de R$ 5 milhões, proporcionalmente à sua participação.
“Como o PPA (Plano Plurianual) 2016-2019 não contempla neste momento a participação acionária do Estado do ES; o aporte de capital acontece como crédito especial sancionado pelo governador como superávit financeiro, de apuração no balanço patrimonial do exercício de 2018 , conforme prevê a legislação decretada pela Assembleia Legislativa. Desta forma, a Casa de Leis aprovou o montante de R$ 2.550.000,00, que corresponde a 51% do aporte inicial do Estado. Vale destacar que o aporte é proveniente do erário.”
O governo explicou ainda que o repasse dos recursos a ES Gás, será feito pela Sedes, após execução orçamentária. “Assim a expectativa é de que esteja disponível em cerca de uma semana. Por se tratar de uma empresa recém-criada, outros aportes poderão ser feitos pelo erário, destinados ao início das operações da empresa.”
Os aportes iniciais têm o objetivo de estruturar a ES Gás. Por exemplo, com pagamentos relacionados à formação de equipe técnica, aquisição de equipamentos, e outros custos que viabilizem o início operacional a partir de janeiro de 2020.

Veja Também

Rigoni defende que ES Gás seja estatal

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas espírito santo Renato Casagrande
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília
Estúdio da rádio CBN Vitória
CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba
Imagem de destaque
Vale prevê investir cerca de R$ 12 bilhões até 2030 no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados