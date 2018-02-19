Governador rumo ao precipício

Qualquer decisão, agora, sobre candidatura a qualquer cargo eletivo é uma perda de tempo. Ninguém sabe o que vai acontecer com o Brasil, politicamente falando... Além disso, é preciso deixar chegar maio ou junho para pensar melhor em um acerto de contas com o eleitorado.

Não sei por que, mas figuras “ilustres” da política querem arranjar um candidato à presidência da República para Paulo Hartung ser o vice, como se ele fosse se meter numa aventura dessa, ainda mais tendo nesse grupo um aprendiz de populismo barato na figura do apresentador da Globo, Luciano Huck, estimulado pelo Armínio Fraga que, me parece, não entende muito de política.

Antes, chegaram a sugerir que Hartung fosse o vice na chapa que seria encabeçada pelo ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa. Dá para desconfiar de tantos oferecimentos.

Confesso que não sei como o Brasil estará, politicamente falando, em maio ou junho. A persistir a ladroeira política que aí está, mais ou menos “inabalável”, com os ladrões políticos aplicando os mais absurdos golpes para continuarem roubando, a situação não será boa!

Não tem um brasileiro consciente da situação atual que não prefira um golpe militar. É ruim? É horrível, mas todo mundo está querendo. Quando eu falo todo mundo, trata-se da maioria, porque numa roda de dez, sete pessoas querem o golpe, o que vai ser ruim.

Estamos assistindo criminosos do MST incendiando fazendas. Isso vai chegar a um ponto que o governo não terá condições e forças para segurar esses graves acontecimentos que estão sendo suscitados nas redes sociais.

Quem quiser levar o governador Paulo Hartung pelos caminhos que ele não deseja percorrer perde tempo. O que ele vai ser mesmo é candidato à reeleição. Pelo que se comenta, seu concorrente mais sério será o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, tido como candidato natural, já que todos que passam pela prefeitura têm pretensões ao governo do Estado. Uns com mais, outros com nenhuma chance...