Globais agitam o Camarote Zig Zag no Carnaval de Vitória

O Camarote Zig Zag , espaço da Rede Gazeta no Sambão do Povo, ferveu nesta sexta-feira (14), com a presença de globais, convidados da Rede, patrocinadores e foliões de várias cidades do Estado, de estados vizinhos e até do exterior. A Globeleza Erika Moura desfilou pelo camarote vestindo um vestido todo em paetê e posando para fotos com os convidados do espaço mais glamouroso. "Estou hospedada na Enseada do Suá e neste sábado (15) pretendo provar a moqueca capixaba", disse Erika.

Ao chegar no Camarote Zig Zag, a pergunta que o ator e modelo Hugo Moura, que é casado com a atriz Deborah Secco, mais ouviu foi: "Por que a Deborah não veio conhecer a folia de Vitória?". Mas depois do sucesso na novela “Segundo Sol”, o ator está no elenco da nova temporada de "Malhação", na Rede Globo, e anda circulando por eventos badalados como o camarote Zig Zag. Super simpático, foi bastante tietado e fotografado no camarote mais disputado do Sambão do Povo.