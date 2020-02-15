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Renata Rasseli

Globais agitam o Camarote Zig Zag no Carnaval de Vitória

Globeleza Erika Moura e o ator Hugo Moura, marido de Deborah Secco, foram super tietados pelos foliões no espaço da Rede Gazeta na noite desta sexta-feira (14)

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 23:55

Públicado em 

14 fev 2020 às 23:55
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Globais no Camarote zig zag Crédito: Monica Zorzanelli
O Camarote  Zig Zag, espaço da Rede Gazeta no Sambão do Povo, ferveu nesta sexta-feira (14), com a presença de globais, convidados da Rede, patrocinadores e foliões de várias cidades do Estado, de estados vizinhos e até do exterior. A Globeleza Erika Moura desfilou pelo camarote vestindo um vestido todo em paetê e posando para fotos com os convidados do espaço mais glamouroso. "Estou hospedada na Enseada do Suá e neste sábado (15) pretendo provar a moqueca capixaba", disse Erika. 
A Globeleza Erika Moura,  a colunista Renata Rasseli e o ator Hugo Moura Crédito: Monica Zorzanelli

O AMOR DE DEBORAH SECCO

Ao chegar no Camarote Zig Zag, a pergunta que  o ator e modelo Hugo Moura, que é casado com a atriz Deborah Secco,  mais ouviu foi: "Por que a Deborah não veio conhecer a folia de Vitória?". Mas depois do sucesso na novela “Segundo Sol”, o ator está no elenco da nova temporada de "Malhação", na Rede Globo, e anda circulando por eventos badalados como o camarote Zig Zag. Super simpático, foi bastante tietado e fotografado no camarote mais disputado do Sambão do Povo. 
O ator e modelo Hugo Moura Crédito: Monica Zorzanelli

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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