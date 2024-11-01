Startups capixabas criam selo de certificação para impulsionar práticas sustentáveis

Robson CEO da ModaiTech e Luis Santos CEO da Guriri Co. lançam selo sustentável Crédito: Reprodução

A colaboração é um dos pilares do sucesso no ecossistema de inovação, funcionando como o ponto de partida para desbloquear novos potenciais e impulsionar avanços significativos.

Exemplo disso são as startups capixabas Guriri Co. e ModaiTech, que firmaram parceria para criar o selo de certificação sustentável “Guriri Co. Sustentabilidade”, com o objetivo de fortalecer e valorizar práticas sustentáveis no mercado capixaba.

As duas empresas são residentes do Fonte Hub, espaço de inovação da Rede Gazeta, e a ideia para essa parceria surgiu durante um evento no local.

Luís Santos, fundador da Guriri Co., e Robson Lacerda, fundador da ModaiTech, explicam que a certificação se baseia nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, buscando destacar empresas que adotam práticas realmente sustentáveis, evitando o "greenwashing" (marketing ambiental enganoso).

"Nosso selo tem regras claras e exige um compromisso sincero, partindo da liderança das empresas que buscam a certificação", comenta Robson, destacando que o selo será um sinal de seriedade para o mercado.

Estrutura em Etapas

A parceria resultou em um selo dividido em três etapas, cada uma alinhada a um ODS específico: consumo responsável, ação climática e preservação da vida terrestre. "A proposta não é apenas rotular as empresas, mas transformá-las, implementando ações concretas que demonstrem, na prática, o compromisso com a sustentabilidade", explica Luís. O selo exige, por exemplo, que as empresas pratiquem a coleta seletiva de resíduos e promovam ações sustentáveis em suas comunidades.