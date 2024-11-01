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Inovação

Startups capixabas criam selo de certificação para impulsionar práticas sustentáveis

Guriri Co. e ModaiTech lançam selo “Guriri Co. Sustentabilidade” com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Iniciativa visa reconhecer empresas comprometidas com ações concretas de sustentabilidade no ES.

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 16:05

Arthur Moschen

Arthur Moschen

Publicado em 

01 nov 2024 às 16:05
Robson CEO da ModaiTech e Luis Santos CEO da Guriri Co. lançam selo sustentável
Robson CEO da ModaiTech e Luis Santos CEO da Guriri Co. lançam selo sustentável Crédito: Reprodução
A colaboração é um dos pilares do sucesso no ecossistema de inovação, funcionando como o ponto de partida para desbloquear novos potenciais e impulsionar avanços significativos.
Exemplo disso são as startups capixabas Guriri Co. e ModaiTech, que firmaram parceria para criar o selo de certificação sustentável “Guriri Co. Sustentabilidade”, com o objetivo de fortalecer e valorizar práticas sustentáveis no mercado capixaba.
As duas empresas são residentes do Fonte Hub, espaço de inovação da Rede Gazeta, e a ideia para essa parceria surgiu durante um evento no local.
Luís Santos, fundador da Guriri Co., e Robson Lacerda, fundador da ModaiTech, explicam que a certificação se baseia nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, buscando destacar empresas que adotam práticas realmente sustentáveis, evitando o "greenwashing" (marketing ambiental enganoso).
"Nosso selo tem regras claras e exige um compromisso sincero, partindo da liderança das empresas que buscam a certificação", comenta Robson, destacando que o selo será um sinal de seriedade para o mercado.

Estrutura em Etapas

A parceria resultou em um selo dividido em três etapas, cada uma alinhada a um ODS específico: consumo responsável, ação climática e preservação da vida terrestre. "A proposta não é apenas rotular as empresas, mas transformá-las, implementando ações concretas que demonstrem, na prática, o compromisso com a sustentabilidade", explica Luís. O selo exige, por exemplo, que as empresas pratiquem a coleta seletiva de resíduos e promovam ações sustentáveis em suas comunidades.
Além de conferir credibilidade pela metodologia aplicada, o projeto visa democratizar o acesso à sustentabilidade entre empresas de pequeno, médio e grande porte.

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