Marketing de influência e novas tecnologias trazem interrogações para o futuro da produção de conteúdo

Promovido pela Rede Gazeta, o encontro reuniu publicitários, empresários, empreendedores e atores do ecossistema de inovação do Espírito Santo Crédito: Arthur Louzada

“Hoje em dia não dá para você planejar uma apresentação sobre tendências de tecnologia com uma semana de antecedência, porque tudo pode mudar amanhã”. A frase, do diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, resume o tom predominante na 1ª edição do Download InsightES, painel realizado na manhã de quarta-feira (30) para discutir o impacto da inteligência artificial (IA) e das novas tecnologias no mundo do marketing e do conteúdo.

Promovido pela Rede Gazeta, o encontro reuniu publicitários, empresários, empreendedores e atores do ecossistema de inovação do Espírito Santo para palestras e bate-papos que tinham como ponto em comum o futuro dos formatos e do impacto junto ao público - seja em campanhas tradicionais ou marketing de influência.

A programação começou com a palestra da consultora de Estratégia Digital Diana Pádua, que abordou ferramentas de IA generativas para a produção de conteúdo (clique aqui e conheça algumas delas) , desde o planejamento até a criação. Ela destacou que essas ferramentas devem ser usadas como auxiliares e que seu uso pode ser um diferencial. “O mundo não vai voltar atrás, então precisamos nos adaptar e entender que são ferramentas para o dia a dia. Quem dominar essas tecnologias certamente sairá na frente”, frisou.

Criatividade no centro da roda

O marketing de influência foi tema do primeiro painel, com a participação dos creators Soninha (@soninha), Raphael Pontes e Gustavo di Cavalcanti (@comendomundo) , em um bate-papo mediado por Philipe Ferreira, coordenador de criação e audiovisual do Estúdio Gazeta. Os criadores de conteúdos falaram sobre suas trajetórias e destacaram os principais pilares de seus processos criativos: criatividade, storytelling e a importância de imprimir seu DNA em seus projetos.

A conversa foi enriquecida pela participação, por videoconferência, de Sérgio Puppo, diretor-executivo da Unicover. Ele apresentou dados que indicam que cinco a cada dez anunciantes utilizam influenciadores em suas estratégias, embora apenas 4% da verba total de marketing seja dedicada a esses profissionais.

“Há uma grande possibilidade de expandir o uso dos influenciadores. O grande desafio é que os creators apresentem a mensuração dos resultados de forma clara, permitindo que as empresas vejam o real valor deste investimento. É preciso repensar esse modelo de apresentação para que fique de forma mais compreensível”, complementou Puppo.

União da academia, Estado e instituições

No último painel, o tema central foi inovação e desenvolvimento no Espírito Santo. A conversa, mediada pela diretora de Educação do Base 27, Juliana Ferrari, contou com a participação do secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Bruno Lamas; Murilo Carvalho, CEO da Luma Ensino; Peter Dostler, palestrante e conferencista; e PH Castro, CEO da Media Tech.

Os participantes destacaram a importância da Tríplice Hélice, um modelo de inovação que envolve a interação entre universidade, indústria e governo para promover desenvolvimento econômico e social.

Eles também ressaltaram a consolidação de hubs de inovação, instituições de ensino e editais de fomento que colocam o Espírito Santo entre os Estados mais inovadores do país. “Estamos vivendo um momento importante no Espírito Santo em inovação e educação. Apesar do início mais lento, impressiona a capacidade do capixaba de se reinventar, articular e se conectar, colocando o Estado entre os mais inovadores do Brasil”, concluiu Bruno Lamas.

Os participantes destacaram que é essencial valorizar o trabalho dos pioneiros — como as instituições de ensino e os hubs de inovação — que deram início a essa jornada e abriram o caminho para o protagonismo atual.

O diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta, Dudu Lindenberg, finalizou o evento deixando as portas da Rede Gazeta e do Fonte Hub abertas para a colaboração e fortalecimento do ecossistema e provocou os convidados presentes: “Fica o desafio para vocês que vieram e ficaram até o final de nós multiplicarmos isso tudo o que aprendemos aqui hoje e levar adiante. E fica o convite também pra quem quiser colaborar conosco aqui no Fonte hub, pode trazer ideias de eventos, de conteúdos e pedir ajudar, venham até nós que a gente quer essa demanda, queremos entender os desafios para ajudar”, finalizou.