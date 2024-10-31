Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Geral
  • Inovação
  • Marketing de influência e novas tecnologias trazem interrogações para o futuro da produção de conteúdo
Download InsightES

Marketing de influência e novas tecnologias trazem interrogações para o futuro da produção de conteúdo

Evento promovido pela Rede Gazeta abordou o papel das parcerias para impulsionar o ecossistema capixaba e o impacto que se espera com a audiência
WANESSA EUSTACHIO

WANESSA EUSTACHIO

Publicado em 

31 out 2024 às 13:27

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 13:27

Promovido pela Rede Gazeta, o encontro reuniu publicitários, empresários, empreendedores e atores do ecossistema de inovação do Espírito Santo
Promovido pela Rede Gazeta, o encontro reuniu publicitários, empresários, empreendedores e atores do ecossistema de inovação do Espírito Santo Crédito: Arthur Louzada
“Hoje em dia não dá para você planejar uma apresentação sobre tendências de tecnologia com uma semana de antecedência, porque tudo pode mudar amanhã”. A frase, do diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, resume o tom predominante na 1ª edição do Download InsightES, painel realizado na manhã de quarta-feira (30) para discutir o impacto da inteligência artificial (IA) e das novas tecnologias no mundo do marketing e do conteúdo.
Promovido pela Rede Gazeta, o encontro reuniu publicitários, empresários, empreendedores e atores do ecossistema de inovação do Espírito Santo para palestras e bate-papos que tinham como ponto em comum o futuro dos formatos e do impacto junto ao público - seja em campanhas tradicionais ou marketing de influência.
A programação começou com a palestra da consultora de Estratégia Digital Diana Pádua, que abordou ferramentas de IA generativas para a produção de conteúdo (clique aqui e conheça algumas delas), desde o planejamento até a criação. Ela destacou que essas ferramentas devem ser usadas como auxiliares e que seu uso pode ser um diferencial. “O mundo não vai voltar atrás, então precisamos nos adaptar e entender que são ferramentas para o dia a dia. Quem dominar essas tecnologias certamente sairá na frente”, frisou.
Criatividade no centro da roda
O marketing de influência foi tema do primeiro painel, com a participação dos creators Soninha (@soninha), Raphael Pontes e Gustavo di Cavalcanti (@comendomundo) , em um bate-papo mediado por Philipe Ferreira, coordenador de criação e audiovisual do Estúdio Gazeta. Os criadores de conteúdos falaram sobre suas trajetórias e destacaram os principais pilares de seus processos criativos: criatividade, storytelling e a importância de imprimir seu DNA em seus projetos.
A conversa foi enriquecida pela participação, por videoconferência, de Sérgio Puppo, diretor-executivo da Unicover. Ele apresentou dados que indicam que cinco a cada dez anunciantes utilizam influenciadores em suas estratégias, embora apenas 4% da verba total de marketing seja dedicada a esses profissionais.
“Há uma grande possibilidade de expandir o uso dos influenciadores. O grande desafio é que os creators apresentem a mensuração dos resultados de forma clara, permitindo que as empresas vejam o real valor deste investimento. É preciso repensar esse modelo de apresentação para que fique de forma mais compreensível”, complementou Puppo.
União da academia, Estado e instituições
No último painel, o tema central foi inovação e desenvolvimento no Espírito Santo. A conversa, mediada pela diretora de Educação do Base 27, Juliana Ferrari, contou com a participação do secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Bruno Lamas; Murilo Carvalho, CEO da Luma Ensino; Peter Dostler, palestrante e conferencista; e PH Castro, CEO da Media Tech.
Os participantes destacaram a importância da Tríplice Hélice, um modelo de inovação que envolve a interação entre universidade, indústria e governo para promover desenvolvimento econômico e social.
Eles também ressaltaram a consolidação de hubs de inovação, instituições de ensino e editais de fomento que colocam o Espírito Santo entre os Estados mais inovadores do país. “Estamos vivendo um momento importante no Espírito Santo em inovação e educação. Apesar do início mais lento, impressiona a capacidade do capixaba de se reinventar, articular e se conectar, colocando o Estado entre os mais inovadores do Brasil”, concluiu Bruno Lamas.
Os participantes destacaram que é essencial valorizar o trabalho dos pioneiros — como as instituições de ensino e os hubs de inovação — que deram início a essa jornada e abriram o caminho para o protagonismo atual.
O diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta, Dudu Lindenberg, finalizou o evento deixando as portas da Rede Gazeta e do Fonte Hub abertas para a colaboração e fortalecimento do ecossistema e provocou os convidados presentes: “Fica o desafio para vocês que vieram e ficaram até o final de nós multiplicarmos isso tudo o que aprendemos aqui hoje e levar adiante. E fica o convite também pra quem quiser colaborar conosco aqui no Fonte hub, pode trazer ideias de eventos, de conteúdos e pedir ajudar, venham até nós que a gente quer essa demanda, queremos entender os desafios para ajudar”, finalizou.

Download InsightES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Evento Inovação Eventos Rede Gazeta Fonte hub
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados