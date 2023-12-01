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Premiação

Laboratório de inovação do ES vence cinco categorias no 4° Prêmio Conexão Inova

O Laboratório de Inovação da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (LAB.ges/Seger) foi reconhecido nacionalmente na 4ª edição do Prêmio Conexão Inova.
WANESSA EUSTACHIO

WANESSA EUSTACHIO

Publicado em 

01 dez 2023 às 15:36

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 15:36

Equipe do Laboratório de Inovação da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (LAB.ges/Seger)
Equipe do Laboratório de Inovação da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (LAB.ges/Seger) Crédito: LAB.ges/Seger
Inovação capixaba reconhecida nacionalmente: o Laboratório de Inovação da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (LAB.ges/Seger) foi vencedor da 4ª edição do Prêmio Conexão Inova, uma iniciativa da rede Conexão Inovação Pública. E a vitória foi multiplicada: a iniciativa capixaba foi reconhecida em 5 categorias da premiação.
O anúncio foi feito na última quarta-feira (29), durante evento on-line, transmitido no canal da rede organizadora. O Conexão Inova tem por objetivo reconhecer, valorizar e mapear o trabalho de laboratórios, organizações, equipes e redes que promovem ações de inovação no setor público brasileiro.
Além de vencer a categoria Especial “Laboratório de Inovação do Ano”, o LAB.ges conquistou o 1º lugar na categoria “Gestão de Inovação” com o projeto “Aceleradora de Iniciativas Públicas”; o 2º lugar nas categorias “Inovação aberta e contratação de soluções tecnológicas” e “Linguagem simples e comunicação”, com os trabalhos “Programa de Inovação Aberta do ES” e “Metodologia autogestionada de simplificação textual e comunicação acessível para órgãos governamentais”; e o 3º lugar na categoria “Aprendizagem para inovação”, com o projeto “Ciclo de Formação em Solução de Desafios Públicos”.
“Ficamos muito felizes com essa premiação para a Seger. Ela reconhece nacionalmente as frentes em que o LAB.ges faz a diferença e também nossa atuação consolidada em quase seis anos de promoção da inovação, apoiando equipes de servidores, lideranças, órgãos e entidades de todo o governo. É um trabalho colaborativo que muda a cultura e transforma o jeito de entregar serviços públicos aos capixabas. E isso nos motiva a avançar sempre mais”, destacou a subsecretária interina de Inovação, Nara Caliman.

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