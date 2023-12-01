Laboratório de inovação do ES vence cinco categorias no 4° Prêmio Conexão Inova

Equipe do Laboratório de Inovação da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (LAB.ges/Seger) Crédito: LAB.ges/Seger

Inovação capixaba reconhecida nacionalmente: o Laboratório de Inovação da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (LAB.ges/Seger) foi vencedor da 4ª edição do Prêmio Conexão Inova, uma iniciativa da rede Conexão Inovação Pública. E a vitória foi multiplicada: a iniciativa capixaba foi reconhecida em 5 categorias da premiação.

O anúncio foi feito na última quarta-feira (29), durante evento on-line, transmitido no canal da rede organizadora. O Conexão Inova tem por objetivo reconhecer, valorizar e mapear o trabalho de laboratórios, organizações, equipes e redes que promovem ações de inovação no setor público brasileiro.

Além de vencer a categoria Especial “Laboratório de Inovação do Ano”, o LAB.ges conquistou o 1º lugar na categoria “Gestão de Inovação” com o projeto “Aceleradora de Iniciativas Públicas”; o 2º lugar nas categorias “Inovação aberta e contratação de soluções tecnológicas” e “Linguagem simples e comunicação”, com os trabalhos “Programa de Inovação Aberta do ES” e “Metodologia autogestionada de simplificação textual e comunicação acessível para órgãos governamentais”; e o 3º lugar na categoria “Aprendizagem para inovação”, com o projeto “Ciclo de Formação em Solução de Desafios Públicos”.