João Zanoni, o ex-ginasta que saltou para o mundo de projetos e negócios

João Henrique Bohn Zanoni. Reprodução: arquivo pessoal de João Crédito: Reprodução: arquivo pessoal

Ligado ao esporte, colecionador de variadas vivências, desde as performances na ginástica olímpica até as aulas como professor de Educação Física, apaixonado pelo empreendedorismo. Esse é João Zanoni, um homem de 55 anos com múltiplas facetas. Tantos talentos o habilitaram a ser um empreendedor de sucesso na área de captação de recursos para desenvolver projetos, sobretudo os vinculados às leis de incentivo fiscal.

Nesse currículo, ainda lá no início, vale destacar também um feito: João foi campeão brasileiro de ginástica aeróbica em 1991 e representou o país no Mundial da modalidade. O esporte foi a chave que abriu portas para se tornar quem ele é hoje.

Com alma e bagagem de muitas viagens, João tem uma história marcada por inovação e superação. Nos anos 1980, construiu e gerenciou academias, ganhando experiência em administração e negócios. Mesmo após enfrentar a falência aos 30 anos, não desistiu e continuou a se reinventar, trabalhando também como professor universitário por duas décadas.

Conhecido por valorizar o contato direto com sua equipe, o empreendedor acredita que o trabalho em grupo avança para além das tarefas diárias, envolvendo também os momentos de descontração e a troca de ideias que muitas vezes levam a grandes inovações. Apesar de se adaptar ao trabalho remoto, João prefere o ambiente físico, onde pode fomentar essa cultura de criatividade coletiva.

Sonhos não envelhecem

João é um homem que valoriza a família e nutre sonhos compartilhados com sua esposa, a produtora cultural Aline Cordeiro, com quem é casado há 20 anos.

O maior desejo pessoal é fazer uma travessia de navio do Brasil para a Europa, um plano que reflete a paixão por viagens e por novas experiências.

Apreciador de um bom café com os colegas, o ex-professor acredita que as melhores ideias nascem dos momentos descontraídos do grupo.

O empreendedor também gosta de séries e documentários, com um interesse especial por histórias de sucesso e fracasso, que alimentam sua visão crítica e estratégica sobre o mundo dos negócios.

Início da vida profissional

João começou bem cedo na vida profissional. Aos 9 anos, já estava envolvido com o esporte, o que despertou um apreço pela ginástica olímpica, que viria a ser uma paixão que o acompanharia por muitos anos. Já na adolescência, aos 15 anos, teve sua carteira assinada em uma academia, algo hoje não mais permitido para um menor de idade, em razão da legislação trabalhista.

Esse contato precoce com o mercado de trabalho foi o primeiro passo que definiu a carreira profissional na área da educação física.

Inspirado pelos anseios e pelo contato frequente com o mundo gym, em 1985, com muito fôlego e vontade de experimentar novas formas e oportunidades, João deu vida ao seu primeiro empreendimento, construindo e gerenciando sua primeira academia.

A paixão pelo esporte sempre esteve presente de maneira onipresente e foi um pontapé para que ele iniciasse sua graduação em Educação Física pela Universidade de Passo Fundo (UFP), no Rio Grande do Sul. Os estudos foram se estendendo após sua formação levaram-no à especialização em treinamento desportivo pelo Centro Estatal de Cultura Física de Moscou, em 1995.

No início de 1999 até os anos 2001, João ingressou no mestrado na Unicamp, voltado aos estudos em Ciências do Esporte.

A transformação de pequenas iniciativas em grandes negócios sempre foi um desejo e apesar do sucesso inicial, o empreendedor enfrentou sua primeira falência aos 30 anos. Após o ocorrido, continuou a se reinventar, equilibrando a atuação no mercado com as aulas no ensino superior, na faculdade Uniandrade, em Curitiba, Paraná.

O divisor de águas na vida pessoal e profissional aconteceu em 2010. Sua saída do país para se especializar em Ciências do Esporte – Fisiologia do Exercício na Universidade Técnica de Lisboa foi marcada pela temporada de estudos no exterior. O então professor universitário voltou ao Brasil e se viu desempregado, o que o levou a morar com o sogro, acompanhado pela esposa e pela filha pequena.

Esse período de incertezas foi crucial para João, que foi incentivado pelo sogro a voltar a empreender. Na pequena garagem em Curitiba, ele e sua esposa fundaram a empresa que se tornaria a base de seu sucesso atual.

A virada de chave

A Acerte Smart Tax é uma empresa especializada em captação de recursos e desenvolvimento de projetos, especialmente no setor de leis de incentivo.

Rapidamente a empresa ganhou destaque. João identificou uma oportunidade em um mercado ainda pouco explorado no Brasil e muito bem analisado e explorado em outros países do exterior.

Com a estabilização financeira, ele e a família se mudaram para Fortaleza, capital do Ceará. A cidade atendia às expectativas pessoais e empresariais. No Nordeste, João passou uma temporada de cinco anos. Lá estruturou e concentrou a maior parte da operação do maior time.

Expandindo seus negócios para diferentes regiões do país, a empresa chegou a Vitória, onde João hoje reside e está montando uma nova equipe.