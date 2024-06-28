Inovação e colaboração: Fonte Hub celebra 2 anos

Funcionários da Rede Gazeta, do Fonte Hub e de suas startups residentes comemoração os 2 anos do hub Crédito: Reprodução

Comunicação, conexão e inovação: há dois anos esses pilares têm norteado as ações e projetos do Fonte Hub, espaço totalmente dedicado à inovação na sede da Rede Gazeta, em Vitória. Durante todo esse tempo, ele tem sido uma constante fonte de inspiração e crescimento para funcionários, startups, empresas parceiras e todo o ecossistema de inovação do Espírito Santo.

O ambiente de colaboração e experimentação também tem tido papel importante no fortalecimento da cultura de inovação da empresa, reforçando o compromisso do grupo de comunicação no fomento de inovação.

O diretor de Inovação e Novos Negócios do grupo, Dudu Lindenberg, destaca a importância do Fonte para a empresa estar conectada às mudanças do mercado. “O mercado de mídia está em constante evolução, com novas tecnologias e plataformas surgindo regularmente. Um hub de inovação ajuda a empresa a acompanhar essas mudanças e se adaptar rapidamente, garantindo que permaneça competitiva”.

Dudu também ressalta a importância do fomento à criatividade e inovação: “Ter um espaço dedicado à inovação estimula a criatividade dos funcionários, incentivando-os a experimentar novas ideias e abordagens. Isso pode levar ao desenvolvimento de novos produtos, serviços e modelos de negócios”, detalha.

A gerente de Inovação da Rede, Patrícia Lino, reflete sobre os avanços alcançados neste último ano. “A gente começou em 2022 tateando e experimentando todo o fluxo de operação de um hub, sempre alinhando expectativas entre o Comitê de Inovação, os funcionários, o nosso próprio time e o ecossistema. E, sem dúvida nenhuma, o ano passado foi um ano de grandes avanços, continuamos aprendendo, e nesse processo felizmente alcançamos grandes marcos: já foram mais de 120 eventos ao longo desses 2 anos, só de pitch foram mais de 40! Tanto de startups residentes, quanto de convidados”, conclui.

Ao longo de todo o mês foram realizadas ações comemorativas no hub como oficinas, pitches, ações com funcionários, conteúdos comemorativos e até um FonteArraiá. Confira os registros deste mês pra lá de especial!