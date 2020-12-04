Atendimento exclusivo na hora de construir ou reformar

Fachada Wig Crédito: Divulgação

A WIG está focada em oferecer conforto, rapidez e segurança para quem faz questão de comprar no estabelecimento, disponibilizando um mix variado de produtos de alta qualidade com uma equipe de colaboradores qualificada e entrega rápida. A Wig está investindo em ferramentas que vão agilizar o atendimento presencial. Nossas lojas terão um sistema moderno de autoatendimento para oferecer uma experiência ainda mais agradável aos nossos clientes. Em Linhares, estamos na fase final da construção do estacionamento para proporcionar ainda mais conforto, comodidade e segurança, disse o gerente, Domingos Vazzoler. E o resultado de todo esse investimento é o reconhecimento. A Wig foi a empresa do setor mais lembrada pelos consumidores do município.

A empresa também aposta na expansão das venda pela internet. O site da loja está sendo aperfeiçoado para oferecer aos nossos clientes a possibilidade de comprar sem sair de casa, com entrega rápida. Essa é uma demanda que já vinha crescendo nos últimos anos e que foi intensificada pela pandemia do coronavírus.

A Wig oferece ainda um serviço personalizado para os clientes que estão sem tempo de ir à loja e precisam de assessoria durante todas as fases da obra. Nossos consultores externos vão até o local e apresentam os produtos que a empresa tem. Ali mesmo o cliente consulta os preços, recebe o orçamento, efetua a compra e aguarda a entrega dos materiais. Esse serviço tem sido solicitado com frequência e contribui para proporcionar uma experiência satisfatória aos nossos parceiros e clientes, explicou o gerente.

Variedade de produtos