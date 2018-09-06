Gargalos de infraestrtura inibem o turismo de Guarapari

Luiz Carlos Menezes*

Detentora do maior potencial turístico do Espírito Santo, Guarapari, com suas belíssimas praias, tem quase tudo para reconquistar o grande prestígio que desfrutou no passado.

Nas décadas de 1960/70, a Cidade Saúde notabilizou-se como um dos melhores balneários do país, com fama turística até internacional. O Radium Hotel, ponto chique da cidade, chegou a contar até com um cassino muito badalado na época.

Mas, com o passar dos anos, o nosso principal balneário perdeu o glorioso status daqueles saudosos tempos e hoje, embora muito procurado pela classe média, perdeu atratividade para o turista de poder aquisitivo mais elevado.

Mas o que está faltando a Guarapari para recuperar a fama do passado? Essencialmente charme e serviços mais qualificados, requisitos imprescindíveis para atrair o turista mais exigente, mais refinado.

Então, o que é preciso para Guarapari brilhar novamente? Inspirar-se no sucesso dos balneários que estão bombando. Ou seja, “beber a água limpa das experiências bem-sucedidas”

A chamada Cidade Saúde foi atropelada pelo seu próprio crescimento. Não soube conciliar crescimento com a sua abençoada vocação turística. Houve perda de qualidade urbana e de prestígio turístico. Foi ultrapassada por outros balneários mais focados na importância econômica do negócio turismo.

No entanto, Guarapari permanece detentora de grandes potenciais turísticos, como ótimo e rápido acesso rodoviário, verão praticamente o ano inteiro e praias que continuam belíssimas. O novo Aeroporto de Vitória também favorece a chegada de novos turistas à cidade.

Então, o que é preciso para Guarapari brilhar novamente? Inspirar-se no sucesso dos balneários que estão bombando. Ou seja, “beber a água limpa das experiências bem-sucedidas”, segundo afirmou o governador Paulo Hartung, em recente entrevista.

Nesse sentido, me permito apresentar algumas sugestões ao prefeito Edson Magalhães: 1. Criação de uma rua de lazer para convivência dos turistas, a exemplo da maioria dos balneários de sucesso - nos moldes do Calçadão Central de Camboriú, balneário que mais se assemelha à Guarapari (seria, por exemplo, a transformação de um pequeno trecho da Rua Joaquim da Silva Lima em rua de pedestres); 2. Incentivo - com apoio de arquitetos e decoradores locais - a uma melhoria visual de pousadas, restaurantes, bares etc. para que passem a apresentar ambientes mais charmosos, a exemplo do que vemos em Búzios (e hoje na nossa badalada Pedra Azul); 3. Apoio para treinamento dos profissionais locais para melhoria da qualidade dos serviços.

Enfim, medidas de baixo custo que poderiam recolocar Guarapari no lugar que merece no cenário turístico nacional.