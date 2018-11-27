Futuro ministro de Bolsonaro tirou o Espírito Santo dos trilhos

Tarcísio Freitas será o futuro ministro da Infraestrutura no governo de Jair Bolsonaro Crédito: PPI/Divulgação

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) anunciou pelo Twitter, nesta terça-feira (27), o nome de Tarcísio Gomes de Freitas para comandar o Ministério da Infraestrutura. Tarcísio é atualmente o secretário de coordenação de projetos do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e é ele quem tem conduzido as negociações sobre a renovação antecipada da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM).

Considerando que ele é uma das pessoas da equipe de Michel Temer que vem atuando em diversos projetos ligados à infraestrutura do país, o convite de Bolsonaro dá o indicativo de que haverá continuidade no que tem sido feito até agora.

Essa continuidade, entretanto, pode não ser tão favorável para o Espírito Santo, uma vez que Tarcísio Freitas já deixou evidente em diversas declarações que o melhor para o Brasil é que o investimento da Vale, como contrapartida pelo novo contrato de concessão, seja feito no Centro-Oeste e não no Estado.

Mas nem tudo está perdido. Depois que o governo federal fez o anúncio de construção da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico), entre Goiás e Mato Grosso, a situação gerou a insatisfação do Estado e, a partir daí, o governo capixaba começou a negociar com a União, e foi justamente o futuro ministro da Infraestrutura quem lidou diretamente com o governador Paulo Hartung e com integrantes da bancada capixaba sobre o tema.

Em entrevistas mais recentes, Tarcísio Freitas vinha garantindo que não seria o fim da linha para os capixabas e que compensações e recursos vinham sendo negociados para viabilizar uma ferrovia ligando Vitória a Presidente Kennedy. Vamos ver qual Tarcísio vai prevalecer no mandato de Bolsonaro: o mais alinhado ao Centro-Oste ou o negociador. Claro que a torcida por aqui é que ele não deixe o Estado perder o trem.



