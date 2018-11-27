Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futuro ministro de Bolsonaro tirou o Espírito Santo dos trilhos
Beatriz Seixas

Futuro ministro de Bolsonaro tirou o Espírito Santo dos trilhos

Tarcísio Gomes de Freitas, que assumirá o Ministério da Infraestrutura, é quem tem atuado nas negociações sobre a ferrovia Vitória-Minas

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 19:24

Públicado em 

27 nov 2018 às 19:24
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Tarcísio Freitas será o futuro ministro da Infraestrutura no governo de Jair Bolsonaro Crédito: PPI/Divulgação
O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) anunciou pelo Twitter, nesta terça-feira (27), o nome de Tarcísio Gomes de Freitas para comandar o Ministério da Infraestrutura. Tarcísio é atualmente o secretário de coordenação de projetos do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e é ele quem tem conduzido as negociações sobre a renovação antecipada da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM).
Considerando que ele é uma das pessoas da equipe de Michel Temer que vem atuando em diversos projetos ligados à infraestrutura do país, o convite de Bolsonaro dá o indicativo de que haverá continuidade no que tem sido feito até agora.
Essa continuidade, entretanto, pode não ser tão favorável para o Espírito Santo, uma vez que Tarcísio Freitas já deixou evidente em diversas declarações que o melhor para o Brasil é que o investimento da Vale, como contrapartida pelo novo contrato de concessão, seja feito no Centro-Oeste e não no Estado.
Mas nem tudo está perdido. Depois que o governo federal fez o anúncio de construção da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico), entre Goiás e Mato Grosso, a situação gerou a insatisfação do Estado e, a partir daí, o governo capixaba começou a negociar com a União, e foi justamente o futuro ministro da Infraestrutura quem lidou diretamente com o governador Paulo Hartung e com integrantes da bancada capixaba sobre o tema.
Em entrevistas mais recentes, Tarcísio Freitas vinha garantindo que não seria o fim da linha para os capixabas e que compensações e recursos vinham sendo negociados para viabilizar uma ferrovia ligando Vitória a Presidente Kennedy. Vamos ver qual Tarcísio vai prevalecer no mandato de Bolsonaro: o mais alinhado ao Centro-Oste ou o negociador. Claro que a torcida por aqui é que ele não deixe o Estado perder o trem.
 
Ferrovia Vitória-Minas Crédito: Agência Vale/Divulgação

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas Jair Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados