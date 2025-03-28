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Novidade na telinha

Zona Mista: o novo videocast de A Gazeta para os apaixonados por esporte

A Gazeta lança o videocast "Zona Mista", com análises e debates sobre futebol. Com episódios às segundas e quintas, às 14h, o programa traz um time de especialistas para comentar os principais campeonatos

Publicado em 28 de Março de 2025 às 15:25

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

28 mar 2025 às 15:25
O novo Videocast de A Gazeta para os apaixonados por Futebol
O novo Videocast de A Gazeta para os apaixonados por Futebol Crédito: A Gazeta Esportes
Os fãs de futebol do Espírito Santo ganharam um novo espaço para acompanhar tudo sobre o mundo da bola. A Gazeta acaba de lançar o “Zona Mista”, um videocast que promete trazer informações quentes, análises afiadas e muito debate sobre os principais campeonatos do Espírito Santo, do Brasil e do mundo.

O que esperar do Zona Mista?

  • Com um formato dinâmico e descontraído, o Zona Mista chega para discutir os principais acontecimentos do esporte. A cada episódio, a equipe vai analisar os jogos da rodada, o desempenho dos times e os destaques individuais das competições e muito mais:

  • Campeonato Capixaba/Copa Espírito Santo 
  • Brasileirão
  • Liga dos Campeões
  • Libertadores
  • Copa Sul-Americana
  • Seleção Brasileira 
  • Esportes Olímpicos


  • A ideia é oferecer ao público um bate-papo envolvente e embasado, trazendo não apenas opiniões, mas também bastidores e informações exclusivas.

Episódios Semanais

Para garantir uma cobertura sempre atualizada, o Zona Mista terá dois episódios por semana, sempre às segundas e quintas-feiras, às 14h, com duração de 1 hora. Com essa frequência, os torcedores poderão acompanhar análises fresquinhas sobre os jogos da rodada e os principais acontecimentos do mundo do futebol.

A Equipe de especialistas

  • A mesa do Zona Mista será composta por um time de peso do jornalismo esportivo capixaba. Sempre com quatro integrantes por episódio, o elenco fixo inclui  nomes da cobertura esportiva:

  • Filipe Souza – Editor de Esportes de A Gazeta
  • Sidney Magno (ge.globo)
  • Tiago Taam (ge.globo)
  • Caio Vasconcelos (A Gazeta Esportes)
  • Vinicius Lima (A Gazeta Esportes)
  • Breno Coelho (A Gazeta)
  • Vitor Gregório (A Gazeta)
  • Murilo Cuzzuol (A Gazeta)

  • Com essa equipe variada, o programa garante pluralidade de opiniões e uma cobertura completa do cenário esportivo.

Onde Assistir?

O Zona Mista será transmitido no Instagram, no YouTube e no site de A Gazeta, trazendo um formato moderno e interativo. Os espectadores poderão acompanhar os debates ao vivo e também acessar os episódios gravados para não perder nenhum detalhe.
Se você é apaixonado por futebol e quer ficar por dentro de tudo o que acontece nos campeonatos mais disputados do Brasil e do mundo, o Zona Mista é o programa certo para você! Fique ligado nas redes sociais de A Gazeta para não perder a estreia e acompanhar todos os episódios.

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