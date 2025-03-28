Zona Mista: o novo videocast de A Gazeta para os apaixonados por esporte

O novo Videocast de A Gazeta para os apaixonados por Futebol Crédito: A Gazeta Esportes

Os fãs de futebol do Espírito Santo ganharam um novo espaço para acompanhar tudo sobre o mundo da bola. A Gazeta acaba de lançar o “Zona Mista”, um videocast que promete trazer informações quentes, análises afiadas e muito debate sobre os principais campeonatos do Espírito Santo, do Brasil e do mundo.

O que esperar do Zona Mista?

Com um formato dinâmico e descontraído, o Zona Mista chega para discutir os principais acontecimentos do esporte. A cada episódio, a equipe vai analisar os jogos da rodada, o desempenho dos times e os destaques individuais das competições e muito mais:





chega para discutir os principais acontecimentos do esporte. A cada episódio, a equipe vai analisar os jogos da rodada, o desempenho dos times e os destaques individuais das competições e muito mais: Campeonato Capixaba/Copa Espírito Santo



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Esportes Olímpicos







A ideia é oferecer ao público um bate-papo envolvente e embasado, trazendo não apenas opiniões, mas também bastidores e informações exclusivas.



Episódios Semanais

Para garantir uma cobertura sempre atualizada, o Zona Mista terá dois episódios por semana, sempre às segundas e quintas-feiras, às 14h, com duração de 1 hora. Com essa frequência, os torcedores poderão acompanhar análises fresquinhas sobre os jogos da rodada e os principais acontecimentos do mundo do futebol.

A Equipe de especialistas

A mesa do Zona Mista será composta por um time de peso do jornalismo esportivo capixaba. Sempre com quatro integrantes por episódio, o elenco fixo inclui nomes da cobertura esportiva:





será composta por um time de peso do jornalismo esportivo capixaba. Sempre com quatro integrantes por episódio, o elenco fixo inclui nomes da cobertura esportiva: Filipe Souza – Editor de Esportes de A Gazeta

Sidney Magno (ge.globo)



Tiago Taam (ge.globo)



Caio Vasconcelos (A Gazeta Esportes)



Vinicius Lima (A Gazeta Esportes)



Breno Coelho (A Gazeta)



Vitor Gregório (A Gazeta)



Murilo Cuzzuol (A Gazeta)





Com essa equipe variada, o programa garante pluralidade de opiniões e uma cobertura completa do cenário esportivo.



Onde Assistir?

O Zona Mista será transmitido no Instagram, no YouTube e no site de A Gazeta, trazendo um formato moderno e interativo. Os espectadores poderão acompanhar os debates ao vivo e também acessar os episódios gravados para não perder nenhum detalhe.