Zona Mista: o novo videocast de A Gazeta para os apaixonados por esporte

Os fãs de futebol do Espírito Santo ganharam um novo espaço para acompanhar tudo sobre o mundo da bola. A Gazeta acaba de lançar o “Zona Mista”, um videocast que promete trazer informações quentes, análises afiadas e muito debate sobre os principais campeonatos do Espírito Santo, do Brasil e do mundo.
O que esperar do Zona Mista?
- Com um formato dinâmico e descontraído, o Zona Mista chega para discutir os principais acontecimentos do esporte. A cada episódio, a equipe vai analisar os jogos da rodada, o desempenho dos times e os destaques individuais das competições e muito mais:
- Campeonato Capixaba/Copa Espírito Santo
- Brasileirão
- Liga dos Campeões
- Libertadores
- Copa Sul-Americana
- Seleção Brasileira
- Esportes Olímpicos
- A ideia é oferecer ao público um bate-papo envolvente e embasado, trazendo não apenas opiniões, mas também bastidores e informações exclusivas.
Episódios Semanais
Para garantir uma cobertura sempre atualizada, o Zona Mista terá dois episódios por semana, sempre às segundas e quintas-feiras, às 14h, com duração de 1 hora. Com essa frequência, os torcedores poderão acompanhar análises fresquinhas sobre os jogos da rodada e os principais acontecimentos do mundo do futebol.
A Equipe de especialistas
- A mesa do Zona Mista será composta por um time de peso do jornalismo esportivo capixaba. Sempre com quatro integrantes por episódio, o elenco fixo inclui nomes da cobertura esportiva:
- Filipe Souza – Editor de Esportes de A Gazeta
- Sidney Magno (ge.globo)
- Tiago Taam (ge.globo)
- Caio Vasconcelos (A Gazeta Esportes)
- Vinicius Lima (A Gazeta Esportes)
- Breno Coelho (A Gazeta)
- Vitor Gregório (A Gazeta)
- Murilo Cuzzuol (A Gazeta)
- Com essa equipe variada, o programa garante pluralidade de opiniões e uma cobertura completa do cenário esportivo.
Onde Assistir?
O Zona Mista será transmitido no Instagram, no YouTube e no site de A Gazeta, trazendo um formato moderno e interativo. Os espectadores poderão acompanhar os debates ao vivo e também acessar os episódios gravados para não perder nenhum detalhe.
Se você é apaixonado por futebol e quer ficar por dentro de tudo o que acontece nos campeonatos mais disputados do Brasil e do mundo, o Zona Mista é o programa certo para você! Fique ligado nas redes sociais de A Gazeta para não perder a estreia e acompanhar todos os episódios.