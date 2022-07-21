Walace fica fora de amistoso e acerto com Flamengo fica mais próximo

Walace é interesse antigo da diretoria e chega para reforçar setor carente do elenco Crédito: Divulgação

Após as contratações de Vidal e Cebolinha, o Flamengo segue em busca de reforçar ainda mais o elenco nesta janela de transferências. Depois das saídas de Arão e Andreas Pereira, o clube tenta repor o setor de meio-campo e corre atrás da contratação de Walace, volante da Udinese. Nos últimos dias, a negociação se intensificou e o acerto entre as partes está cada vez mais próximo.

Um indicador importante do acerto se deve ao fato do atleta não ter sido relacionado para o amistoso do clube italiano desta quinta-feira (21), contra o Bayer Leverkusen. O jogador comunicou aos empresários o desejo de retornar ao Brasil e tratarão sobre o futuro de Walace quando a Udinese retornar da Áustria, onde faz a pré-temporada.