Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Walace fica fora de amistoso e acerto com Flamengo fica mais próximo
Esquentou

Walace fica fora de amistoso e acerto com Flamengo fica mais próximo

Volante vinha sendo utilizado com frequência na Udinese e não foi nem relacionado para a partida contra o Bayer Leverkusen
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2022 às 17:47

Publicado em 21 de Julho de 2022 às 17:47

Walace é interesse antigo da diretoria e chega para reforçar setor carente do elenco
Walace é interesse antigo da diretoria e chega para reforçar setor carente do elenco Crédito: Divulgação
Após as contratações de Vidal e Cebolinha, o Flamengo segue em busca de reforçar ainda mais o elenco nesta janela de transferências. Depois das saídas de Arão e Andreas Pereira, o clube tenta repor o setor de meio-campo e corre atrás da contratação de Walace, volante da Udinese. Nos últimos dias, a negociação se intensificou e o acerto entre as partes está cada vez mais próximo.
Um indicador importante do acerto se deve ao fato do atleta não ter sido relacionado para o amistoso do clube italiano desta quinta-feira (21), contra o Bayer Leverkusen. O jogador comunicou aos empresários o desejo de retornar ao Brasil e tratarão sobre o futuro de Walace quando a Udinese retornar da Áustria, onde faz a pré-temporada.
A estratégia do Flamengo é negociar de forma amistosa com os italianos, utilizando a boa relação do jogador com o clube para tentar uma liberação pacífica, já que o volante tem sido peça chave da equipe e titular da maioria dos jogos. A proposta para contar com o jogador de forma definitiva gira em torno de 6 milhões de euros. Se a negociação se concretizar, Walace retornará ao Brasil após 5 anos na Europa, quando deixou o Grêmio e rumou para o Hamburgo, da Alemanha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados