Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Veja quais seleções podem se classificar para a Copa nesta terça (25)
Eliminatórias

Veja quais seleções podem se classificar para a Copa nesta terça (25)

A Argentina, Irã e Uzbequistão podem conquistar suas vagas.

Publicado em 25 de Março de 2025 às 14:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2025 às 14:13
Eliminatórias Sul-Americanas 2026 - Brasil x Argentina
Argentina pode se classificar para a Copa em jogo contra o Brasil Crédito: Nayra Halm
Argentina não é a única seleção que pode se garantir na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (25). Irã e Uzbequistão também podem conquistar suas vagas. Irã e Uzbequistão lideram o Grupo A das Eliminatórias Asiáticas. Os iranianos ocupam o primeiro lugar (19 pontos), e os uzbeques vêm logo atrás (13). Os dois primeiros colocados de cada chave vão direto à Copa.
As duas seleções se enfrentam nesta terça, às 13h, no Irã. Mesmo rivais no jogo desta terça-feira (25), os dois podem terminar a partida comemorando suas vagas para o Mundial do ano que vem. Combinações de resultados precisam acontecer. O Uzbequistão sonha com uma vaga inédita. O Irã, por outro lado, busca vaga na quarta Copa do Mundo seguida, a sétima ao longo de toda a história.

O que é preciso?

  • O Uzbequistão precisa de: empate + derrota dos Emirados Árabes para Coreia do Norte + derrota do Qatar para o Quirguistão vitória + empate ou derrota dos Emirados Árabes + empate ou derrota do Qatar
  • O Irã precisa de: vitória empate derrota + empate ou derrota dos Emirados Árabes + empate ou derrota do Qatar
  • A Argentina enfrenta o Brasil e precisa apenas de um empate para se garantir na Copa nesta terça-feira. A atual campeã do mundo se classifica até com derrota para a seleção brasileira, se a Bolívia não vencer o Uruguai.
Cinco das 48 vagas para a Copa do Mundo de 2026 já estão preenchidas, sendo os três países-sede Estados Unidos, México e Canadá, além do Japão e Nova Zelândia.

Veja Também

Clima bélico e rivalidade acirrada para Argentina x Brasil nas Eliminatórias

Ednaldo é reeleito presidente da CBF com promessa de combater discriminação

Raphinha se torna protagonista com estudo e versatilidade em campo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Seleção brasileira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados