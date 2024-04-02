Veja onde assistir aos jogos dos brasileiros na Libertadores da América

Terça-feira (2)
Millonarios x Flamengo
- Horário: 19h
- Local: Estádio El Campín, Bogotá (Colômbia)
- Transmissão: ESPN e Star+
The Strongest x Grêmio
- Horário: 21h
- Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (Bolívia)
- Transmissão: Paramount +
Quarta-feira (3)
Botafogo x Junior Barraquilla
- Horário: 19h
- Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
- Transmissão: ESPN e Star+
San Lorenzo x Palmeiras
- Horário: 21h30
- Local: Estádio Nuevo Gasómetro, Buenos Aires (Argentina)
- Transmissão: ESPN e Star+
Alianza Lima x Fluminense
- Horário: 21h30
- Local: Estádio Alejandro Villanueva, Lima (Peru)
- Transmissão: TV Gazeta e Paramount+
Quinta-feira (4)
Caracas x Atlético-MG
- Horário: 19h
- Local: Estádio Olímpico UCV, Caracas (Venezuela)
- Transmissão: ESPN e Star+
Talleres x São Paulo
- Horário: 21h
- Local: Estádio Mário Kempes, Córdoba (Argentina)
- Transmissão: Paramount+