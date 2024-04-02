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Veja onde assistir aos jogos dos brasileiros na Libertadores da América

Principal competição de clubes da América do Sul dará seu pontapé inicial nesta terça-feira (2)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2024 às 15:05

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 15:05

Taça da Libertadores será disputada no dia 11 de novembro, no Maracanã
Última final da Libertadores foi disputada no Maracanã Crédito: Conmebol/Divulgação

Terça-feira (2)

Millonarios x Flamengo
  • Horário: 19h
  • Local: Estádio El Campín, Bogotá (Colômbia)
  • Transmissão: ESPN e Star+
The Strongest x Grêmio 
  • Horário: 21h
  • Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (Bolívia)
  • Transmissão: Paramount +

Quarta-feira (3)

Botafogo x Junior Barraquilla
  • Horário: 19h
  • Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
  • Transmissão: ESPN e Star+
San Lorenzo x Palmeiras
  • Horário: 21h30
  • Local: Estádio Nuevo Gasómetro, Buenos Aires (Argentina)
  • Transmissão: ESPN e Star+
Alianza Lima x Fluminense
  • Horário: 21h30
  • Local: Estádio Alejandro Villanueva, Lima (Peru)
  • Transmissão: TV Gazeta e Paramount+

Quinta-feira (4)

Caracas x Atlético-MG
  • Horário: 19h
  • Local: Estádio Olímpico UCV, Caracas (Venezuela)
  • Transmissão: ESPN e Star+
Talleres x São Paulo
  • Horário: 21h
  • Local: Estádio Mário Kempes, Córdoba (Argentina)
  • Transmissão: Paramount+

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