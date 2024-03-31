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No Maracanã

Gabigol agradece apoio da torcida do Fla após suspensão: 'pelos nossos'

Os torcedores distribuíram adesivos e gritaram o nome do camisa 10. Bandeiras com o rosto do atacante também enfeitaram o Maracanã.

Publicado em 31 de Março de 2024 às 11:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 mar 2024 às 11:53
Gabigol usou as redes sociais para agradecer o apoio da torcida do Flamengo durante o jogo contra o Nova Iguaçu, no sábado (30), pelo Campeonato Carioca. O atacante foi suspenso por dois anos acusado de tentar fraudar exame antidoping.
Os torcedores distribuíram adesivos e gritaram o nome do camisa 10. Bandeiras com o rosto do atacante também enfeitaram o Maracanã.
Gabigol foi denunciado por tentativa de fraude em um exame antidoping em 2023
Gabigol foi denunciado por tentativa de fraude em um exame antidoping em 2023 Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Gabigol foi punido com dois anos de suspensão em julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD). A defesa do jogador já planeja recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS).
O jogador foi denunciado com base no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem. A pena máxima nestes casos é uma suspensão de quatro anos.
Em campo, o Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0. O jogo de volta será no próximo domingo (7), às 17h (de Brasília), no Maracanã.

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