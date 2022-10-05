Vasco vence o Operário de virada e respira aliviado no G-4 da Série B

Alex Teixeira resolveu o jogo para o Vasco Crédito: Joao Vitor Rezende Borba/Agif

Depois de oito derrotas fora de casa, o Vasco conseguiu uma grande vitória, de virada no último minuto, diante do Operário por 3 a 2 na noite desta terça-feira (4). Depois de um primeiro tempo muito ruim, o time se lançou ao ataque e buscou o resultado no confronto pela 33ª rodada da Série B do Brasileiro.

O Vasco se mantém em quarto com a vitória e chega aos 52 pontos, se garantindo no G-4 ao menos por mais uma rodada. Já o Operário vai fica com 32 e se mantém no 18º lugar.

A equipe da casa começou melhor e abriu o placar logo aos 14min, com Reina. Sem produzir nada na primeira etapa, Jorginho colocou o Gigante da Colina para frente depois do intervalo e conseguiu o empate com Tubarão. Aos 18min, o atacante que havia entrado há três minutos, bateu colocado e deixou tudo igual. No entanto, os visitantes caíram de rendimento após o gol e Paulo Victor anotou o segundo do Fantasma aos 29min. Aos 44min e aos 49min, Alex Teixeira garantiu a virada carioca.

O JOGO

A equipe da casa começou melhor, levando mais perigo principalmente pelo lado esquerdo. No entanto, o gol aos 14min saiu em um cruzamento do lado direito do ataque. Após lançamento da defesa, Felipe Garcia colocou na medida para Reina escorar sozinho para o fundo da rede.

Com a vantagem, o Operário se fechou ainda mais, enquanto o Cruz-Maltino não esboçava qualquer poder de reação. Aos 39min, Reina bateu escanteio e Giovanni Pavani apareceu completamente livre na área para bater cruzado. Thiago Rodrigues espalmou para frente e Figueiredo se esticou todo para tirar a bola para escanteio.

O Vasco voltou do intervalo com duas mudanças ofensivas, as entradas de Marlon Gomes e Alex Teixeira nas vagas de Zé Gabriel e Nenê. Com 15min, Jorginho sacou o lateral-direito Léo Matos e colocou o atacante Bruno Tubarão, aumentando a pressão no jogo.

E, com apenas dois minutos em campo, Bruno Tubarão balançou a rede. Ele cobrou o escanteio e, após bate e rebate dentro da área, aproveitou a sobra na esquerda e e finalizou colocado, sem dar chances para a defesa. No minuto seguinte, Alex Teixeira avançou pela esquerda e rolou para trás, contudo Tubarão errou o alvo.

Depois de buscar a igualdade, o Vasco caiu muito de rendimento e permitiu o crescimento do adversário, que chegou ao segundo gol em uma cobrança de falta. Reina bateu, Thiago rebateu mal mais uma vez e Paulo Victor, de fora da área, teve tempo para calibrar o pé e acertar o canto direito do arqueiro.

Sem desistir, o time de São Januário arrancou o empate aos 44min. Figueiredo avançou pela direita e cruzou para Alex Teixeira, nas costas de Reniê, mandar de esquerda no contrapé de Simão para empatar. Já aos 49min, no último lance do jogo, a virada veio novamente nos pés do jogador, que desta vez aproveitou o cruzamento de Pec.