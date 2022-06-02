Vasco se reconecta com São Januário e aproveita fator casa na Série B

Nenê marcou os dois gols da vitória do Vasco sobre o Brusque e é o maestro do Vasco na Série B Crédito: Daniel RAMALHO/CRVG

"Essa química é fundamental". A fala do técnico Zé Ricardo, após o triunfo diante do Brusque, sobre a relação entre o time e a torcida do Vasco, mostra um pouco da tônica da equipe neste início de Série B do Brasileiro. Ao menos até aqui, o clube cruz-maltino tem feito de São Januário uma fortaleza e explorado o fator casa.

O Vasco entra em campo nesta quinta-feira (2), contra o Grêmio, pela décima rodada da Série B, novamente jogando em São Januário. Dos 17 pontos conquistados, 13 foram em casa, o que representa 76,4%. Como mandante, o Vasco empatou com o Vila Nova e venceu Ponte Preta, CSA, Bahia e Brusque.

Guardada às devidas proporções, esse pode ser um dos fatores que diferenciam da frustrante campanha do ano passado. Nas nove primeiras rodadas de 2021, foram cinco jogos em São Januário, com duas derrotas -na estreia e na quarta rodada- e três triunfos. Considerando apenas os jogos em São Januário, o time cruzmaltino teve apenas 50,8% de aproveitamento. Na atual edição, até o momento, são 93,3%.

"A gente depende muito da nossa torcida, que empurra a gente o tempo todo, uma demonstração linda dentro de São Januário, fora de São Januário. Então, é um momento muito legal, mas a gente sabe que a Série B é muito longa e terão momentos que a gente vai estar embaixo. A gente tem que estar forte e unido para atravessar todos esses momentos e quando a gente estiver embaixo também ser forte para a gente sair rapidamente desse momento", completou.

As últimas partidas têm sido de casa cheia, e a média de público é de 16.131, em um estádio com capacidade para 21 mil pessoas. Esta grande procura, inclusive, ocasionou um aumento na busca pelo programa de sócio, fazendo o Vasco voltar à marcar de 50 mil.

Como publicado pelo UOL Esporte no último dia 22, na vitória sobre o Bahia por 1 a 0, cerca de 60% dos 19.692 presentes eram associados. Porém, considerando as gratuidades e as meias-entradas previstas por lei, esse percentual chega a 80% se comparada a relação entre sócio-torcedor e preço cheio das entradas.

"O fim das restrições da pandemia, o início do Brasileiro e os bons resultados do time de futebol, sempre apoiados pela torcida, motivam cada vez mais o torcedor a se associar", declarou ao UOL Esporte o coordenador do programa "Gigante", Bruno Souza, na ocasião.

Para esta quinta-feira, o técnico Zé Ricardo deve fazer alterações na formação em relação ao time que enfrentou o Brusque. O clube cruz-maltino terá Gabriel Dias à disposição, retornando de suspensão. Nos últimos treinos, o comandante esboçou uma formação com Getúlio e Figueiredo no lugar de Raniel e Palacios. Com isso, uma provável escalação inicial do time Vasco tem: Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição, Edimar; Yuri, Andrey, Nenê; Figueiredo (Palacios), Pec e Getúlio (Raniel).