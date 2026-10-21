Vasco perde para o Boca Juniors no Maracanã e dá adeus à Sul-Americana

No segundo tempo, o Vasco até conseguiu colocar a bola no chão e, no momento mais lúcido, chegou a empatar no agregado, com belo gol de Puma Rodríguez. Quando os mandantes eram superiores para buscar a classificação ainda no tempo normal, Paredes arriscou da entrada da área, com efeito, e Léo Jardim aceitou e foi considerado o vilão da eliminação.