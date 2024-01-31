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Em Uberlândia

Vasco fica na roda para o Nova Iguaçu e perde por 2 a 0

Jogando no Parque do Sabiá e com um time alternativo, o time carioca foi batido com facilidade pelo rival; jogadores foram vaiados após a derrota
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2024 às 20:43

Publicado em 31 de Janeiro de 2024 às 20:43

Vasco
Em Uberlândia, o Vasco foi derrotado pelo Nova Iguaçu por 2 a 0 Crédito: Leandro Amorim
Nesta quarta-feira (31), em Uberlândia (MG), o Vasco entrou em campo pela 5ª rodada do Campeonato Carioca e sofreu a sua primeira derrota na competição. No Parque do Sabiá, o Cruzmaltino encarou o Nova Iguaçu e perdeu por 2 a 0.
Este foi o segundo tropeço seguido do Vasco, que deixou o G-4 do Estadual e, por enquanto, não vai se classificando para as semifinais. O Cruzmaltino também vai pressionado para o primeiro clássico da temporada, diante do Flamengo, no próximo domingo (4), no Maracanã.
Para o compromisso, o técnico Ramón Díaz escalou um time misto, com alguns titulares e reservas. Pablo Vegetti inicialmente começaria a partida, mas sentiu uma indisposição durante o aquecimento e foi para o banco.
Assim que a bola rolou, as duas equipes fizeram um jogo com muitas faltas - 26 no total - e por isso o primeiro tempo foi de pouca bola rolando. O placar, inclusive, só foi aberto após falha da defesa do Vasco.
O zagueiro Maicon tirou mal a bola, que sobrou nos pés de Yago, que tocou em Carlinhos que, sozinho, mandou para o fundo das redes.
A torcida vascaína presente no Parque do Sabiá não gostou nem um pouco do desempenho da equipe na primeira etapa e vaias foram ouvidas das arquibancadas.
Com informações da ESPN

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