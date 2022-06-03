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Em São Januário

Vasco e Grêmio empatam sem gols pela Série B do Brasileiro

Em casa, o Cruz-Maltino teve boa chance no final da partida, mas o meia Palácios acertou o travessão e não conseguiu dar a vitória ao Gigante da Colina

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 22:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jun 2022 às 22:18
Nenê e Bruno Alves disputam a bola em São Januário
Nenê e Bruno Alves disputam a bola em São Januário Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF
Disputas duras, faltas e cartões amarelos. Vasco e Grêmio, nesta quinta-feira (2), fizeram um jogo marcado muito mais pelo duelo físico do que pelas chances criadas. O jogo válido pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi de muita luta, com direito a bate-boca entre os jogadores. O empate por 0 a 0 é ruim para os dois times.
O Vasco deixa passar a chance de encostar no Cruzeiro, enquanto o Grêmio chega a cinco jogos sem vitória e a três sem marcar no campeonato.
Na tabela, o Vasco chega a 18 pontos e o Grêmio acumula 14. O time cruz-maltino segue em segundo lugar e a equipe gremista continua fora do G-4, na quinta posição.
Com o apoio da torcida, o time carioca iniciou melhor na partida e pressionando o adversário. No entanto, caiu na armadilha montada pelo rival, que apostou em um jogo mais 'pegado' e, recebeu quatro cartões amarelos nos primeiros 45 minutos.
Getúlio não conseguiu segurar a bola na frente e Nenê passou a ter menos espaço para armar as jogadas. Apesar de tentar uma pressão na volta do intervalo, o time da casa pouco acertou o gol em São Januário, aos 11 minutos da etapa inicial e voltou a acertar a meta somente aos 40 do segundo tempo.
A atitude do Grêmio levou o jogo para onde, provavelmente, o time de Roger queria. Com Kannemann, Edilson, Thiago Santos e Benítez, o time gaúcho mostrou uma postura com pitadas de malícia e muito confronto físico. Houve espaço para jogar, mas aí faltaram outras coisas. Tanto que a equipe chutou somente duas vezes no alvo.
O esquema 3-5-2 deixou Benítez mais livre para distribuir o jogo. Pelos lados, Nicolas ganhou mais espaço para atacar -enquanto Edilson esperava mais. O problema é que o time, no fim, afunilou bastante as jogadas pelo centro e Diego Souza ficou isolado.
Os ânimos estavam exaltados no confronto desta noite. Aos 24 minutos, o Vasco terminou o ataque, mesmo com Nicolas caído no meio campo. Além disso, por três vezes somente na primeira etapa, houve um princípio de tumulto entre os atletas.
A primeira foi entre Benítez e Quintero, aos 11 minutos, que se empurraram após uma cobrança de escanteio. Os dois levaram amarelo. Pouco depois, Nenê e Edilson também discutiram. Edilson deu um chute forte para a arquibancada aos 37 e, desta vez, teve um embate com Figueiredo, que levou o amarelo por ter empurrado o adversário.
As duas equipes voltam a campo na terça (7), para a 11ª rodada da Série B. Às 19h, o Vasco visita o Náutico no estádio dos Aflitos. Mais tarde, às 21h30, o Grêmio recebe o Novorizontino em sua arena.

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