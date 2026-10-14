Vasco derrota Boca Juniors em La Bombonera e abre vantagem por vaga na final da Sul-Americana

Com um a mais, era natural o Boca subir o tom na pressão. Então a sorte apareceu do lado do time carioca, que viu a bola de Flores explodir no travessão. Os argentinos sentiram a falta do meia Paredes, e acumulou erros na intermediária. Das poucas vezes que o bloqueio carioca foi vazado, Léo Jardim apareceu, sem muito esforço. No último lance, com mais sorte que juízo, Puma Rodríguez evitou o empate praticamente em cima da linha, bloqueando a finalização de Valencia.