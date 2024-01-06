'Vão ter que me engolir', relembre frases marcantes de Zagallo

SÃO PAULO - Ícone do futebol brasileiro dentro e fora de campo, Mario Jorge Lobo Zagallo também se destacou por sua personalidade. O Velho Lobo, que morreu aos 92 anos no fim da noite de sexta-feira (5), era conhecido por suas declarações irreverentes e superstições que marcaram sua carreira. A fé em Santo Antônio e o apreço pelo número "13" estiveram entre as características sempre lembradas do esportista.

Sua mais célebre declaração veio em 1997 após vencer a Copa América. Na época, a Seleção Brasileira estava sob pressão depois de perder a Olimpíada de Atlanta, em 1996. Diante da vitória do Brasil sobre a Bolívia por 3 a 1, o técnico da amarelinha soltou a pérola que ficaria eternizada:

"Vocês vão ter que me engolir" Zagallo - Após vencer a Copa América de 1997

Zagallo fez desabafo após a conquista da Copa América de 1997 Crédito: Reprodução de vídeo

Em entrevista ao Estadão em 2011, o Velho Lobo comentou sobre a frase, que acabou virando seu bordão. "Já em 1997, a Seleção estava sob muita pressão (na Copa América) e as críticas eram diárias. Foi quando eu disse a frase: "Vocês vão ter que me engolir!' Já ouvi isso até em casamento em que fui como convidado e acabei mais fotografado que a noiva. Foi um recado para quem só falava mal."

Na mesma entrevista, a lenda do futebol analisou os novos tempos no esporte e soltou a frase. "O futebol mundial chegou ao limite técnico. É uma correria só".

Em outra conversa, em 2010, Zagallo ironizou uma declaração do craque Diego Maradona. Na época, Maradona era o técnico da seleção argentina e havia dito que correria pelado caso sua equipe fosse campeã da Copa do Mundo da África do Sul. Zagallo não perdeu a chance de alfinetar o argentino:

"Maradona falou que correria pelado se fosse campeão... E se perder, ele vai sentar aonde? No Obelisco..." Zagallo - Em provocação a Diego Maradona durante a Copa do Mundo de 2010

Uma declaração dada por ele após uma derrota da Seleção em 1974 também virou um bordão no País. Na ocasião, o Brasil perdeu por 2 a 0 da seleção holandesa, pela semifinal da Copa do Mundo da Alemanha.

"Aí, sim, fomos surpreendidos novamente" Zagallo - Após derrota para a Holanda na semifinal da Copa de 1974

Naquela vez, foi Zagallo quem teve de "engolir". Antes do jogo, o técnico havia menosprezado a seleção holandesa, que jogava num esquema tático que ficou conhecido como "carrossel holandês" e cunhou a alcunha de "Laranja Mecânica" do time europeu.

Outra frase marcante de Zagallo acabou sendo revelada só depois ao grande público. Durante a cobrança de pênaltis pelo tetracampeonato, na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, o Velho Lobo antecipou o resultado ao então técnico Carlos Alberto Parreira.

Na época, Zagallo atuava como coordenador técnico da Seleção. Durante entrevista ao jornal Extra em 2014, o ex-treinador contou que levava uma imagem em miniatura de Santo Antônio no bolso naquela final e falou ao técnico Parreira que Roberto Baggio, jogador italiano, erraria a cobrança.

"Quando chegou a hora de o Baggio bater o pênalti, pensei no santo no meu bolso. Apertei a mão do Parreira e disse: 'Ele vai perder agora. Vamos ser tetracampeões'" Zagallo - Sobre a final da Copa do Mundo de 1994

Quatro anos depois, como técnico da Seleção Brasileira na Copa de 1998, o final não foi feliz. O Brasil perdeu a final para a França por 3 a 0, após uma atuação ruim do então craque Ronaldo. Horas antes da decisão, o jogador havia tido uma convulsão e levado para o hospital, mas entrou em campo na decisão. Em entrevista coletiva após a derrota, o técnico da Seleção se desentendeu com jornalistas que questionaram por que Ronaldo tinha entrado em campo.