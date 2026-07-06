Torcida capixaba na Prainha lamenta eliminação do Brasil na Copa do Mundo

O torcedor capixaba foi ao Parque da Prainha, em Vila Velha, com o intuito de curtir um evento de rock e assistir a classificação do Brasil na Copa do Mundo. Porém, a festa ficou apenas na metade. A derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega, neste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, encerrou o sonho do hexacampeonato e deixou um clima de frustração entre os que acompanharam a partida em um telão montado no tradicional cartão-postal capixaba.
O sentimento era de confiança antes da bola rolar mas, quando Bruno Guimarães desperdiçou um pênalti ainda no primeiro tempo, a apreensão tomou conta da praça. E a frustração veio na etapa final: Haaland marcou duas vezes para a Noruega e encaminhou a classificação europeia. Neymar ainda descontou nos acréscimos, também em cobrança de pênalti, mas já era tarde para evitar a eliminação brasileira.
Entre eles estava o torcedor Luan Bernabé, que resumiu o sentimento de quem acreditava em uma campanha mais longa da Seleção. "A gente achando que o Brasil ia passar por esse desafio para chegar nas quartas, mas infelizmente a Noruega já é um time um pouco forte. E fica o sentimento de tristeza. O Brasil sempre perde no final e acaba sempre assim. A gente não está com muita esperança já", disse.
Agora, o Brasil oficialmente passa pelo maior jejum de um título de Copa do Mundo: 28 anos. Apesar da eliminação, houve quem destacasse que nunca deixou de acreditar. O torcedor Ronelli Chaves contou que, independentemente das dificuldades, seguiu apoiando a equipe até o último minuto.
"Você vê que tem uma diferença entre a galera de agora. Eu não sei se eles viram a Copa que a gente ganhou... Cara, eu fico sem palavras para dizer o momento que eu tô sentindo agora. Eu sou daqueles caras que acreditam sempre. Pode ser que na caminhada eu seja pessimista, mas, quando chega o momento, eu vou acreditar, vou torcer e vou apoiar até o fim.", desabafou.