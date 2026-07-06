Torcida capixaba na Prainha lamenta eliminação do Brasil na Copa do Mundo

O torcedor capixaba foi ao Parque da Prainha, em Vila Velha, com o intuito de curtir um evento de rock e assistir a classificação do Brasil na Copa do Mundo. Porém, a festa ficou apenas na metade. A derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega, neste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, encerrou o sonho do hexacampeonato e deixou um clima de frustração entre os que acompanharam a partida em um telão montado no tradicional cartão-postal capixaba.





O sentimento era de confiança antes da bola rolar mas, quando Bruno Guimarães desperdiçou um pênalti ainda no primeiro tempo, a apreensão tomou conta da praça. E a frustração veio na etapa final: Haaland marcou duas vezes para a Noruega e encaminhou a classificação europeia. Neymar ainda descontou nos acréscimos, também em cobrança de pênalti, mas já era tarde para evitar a eliminação brasileira.





Entre eles estava o torcedor Luan Bernabé, que resumiu o sentimento de quem acreditava em uma campanha mais longa da Seleção. "A gente achando que o Brasil ia passar por esse desafio para chegar nas quartas, mas infelizmente a Noruega já é um time um pouco forte. E fica o sentimento de tristeza. O Brasil sempre perde no final e acaba sempre assim. A gente não está com muita esperança já", disse.



