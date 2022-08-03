Técnico do United critica CR7 por deixar amistoso no intervalo

Cristiano Ronaldo tem situação complicada com o United desde o fim da última temporada europeia Crédito: Reuters / Reuters Esportes

A relação entre Manchester United e Cristiano Ronaldo parece se deteriorar a cada dia que passa. Antes mesmo do início do Campeonato Inglês, o atacante português foi alvo de críticas por parte do novo técnico do time, o holandês Erik ten Hag, nesta quarta-feira (3). O treinador não gostou nada da postura do astro no amistoso com o Rayo Vallecano, no último domingo.

Cristiano Ronaldo deixou a partida ainda no intervalo do amistoso, ao lado do companheiro de time Diogo Dalot, que não estava relacionado para a partida. A saída precoce incomodou o treinador do United.

"Houve outros que foram para casa. Com certeza, não (posso aceitar). É inaceitável, para todos. Eu digo a eles: isso é inaceitável, nós somos um time, não uma seleção. Temos que ficar juntos até o final", disse Ten Hag, em entrevista ao canal holandês Viaplay Sport Nederland.

O amistoso no Old Trafford, com vitória do United por 1 a 0, marcou o retorno de Cristiano Ronaldo ao time inglês. Ele ficou fora das viagens do clube na pré-temporada. Alegou motivos pessoais, mas a imprensa europeia afirma que o jogador estava planejando seu futuro com outro time.

Cristiano Ronaldo foi criticado por torcedores ao ser flagrado saindo do estádio antes do fim da partida Crédito: Reprodução / Twitter

Discreto no amistoso, o atacante português estaria insatisfeito em defender o United nesta nova temporada europeia porque pretendia disputar a Liga dos Campeões, torneio para o qual o clube inglês não obteve a classificação. Enquanto CR7 ficava fora dos amistosos do United em preparação para a temporada, a imprensa especulava sobre seu futuro. Ele teria sido oferecido para o Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, sem sucesso.