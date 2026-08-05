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Futebol

Sorteio das quartas de final da Copa do Brasil é agendado; saiba data e horário

Definição dos confrontos das oitavas da competição acontece neste meio de semana

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 16:10

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

05 ago 2026 às 16:10
Troféu da Copa do Brasil
Troféu da Copa do Brasil Lucas Figueiredo/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira, 5, que o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil será realizada na próxima terça-feira, 11, às 11 horas (horário de Brasília), na sede da entidade. A definição dos confrontos das oitavas da competição acontece neste meio de semana.

Na última terça, 4, Atlético-MG e Santos garantiram as duas primeiras vagas para a próxima fase do torneio. Nesta quarta-feira, 5, o Palmeiras, que largou na frente do Fortaleza no Nubank Parque por 3 a 0, joga a volta no Ceará.

Outros três classificados também serão conhecidos hoje: Cruzeiro e Chapecoense, que empataram sem gols em Chapecó, duelam em Belo Horizonte; Vasco e Fluminense, que também empataram em 0 a 0, jogam no Maracanã; e Grêmio e Mirassol, que ficaram no 1 a 1 no interior paulista, se enfrentam em Porto Alegre.

Já na quinta-feira, 6, Vitória e Athletico-PR jogam em Salvador — o time paranaense saiu em vantagem na ida após vitória por 2 a 0 —, enquanto o Corinthians recebe o Internacional na Neo Química Arena e precisa reverter a desvantagem do time colorado, que triunfou no Beira-Rio por 2 a 0.

De acordo com a CBF, os jogos de ida e volta das quartas de final da Copa do Brasil estão previstos para os dias 26 de agosto e 3 de setembro. Após o sorteio, os oito classificados conhecerão seus adversários.

Vale destacar que todos os classificados para as quartas receberão mais R$ 4 milhões em premiação por avançar de fase. Neste ano, o campeão da competição pode embolsar R$ 96 milhões com o título.

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